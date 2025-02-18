KurseKategorien
Währungen / MED
Zurück zum Aktien

MED: MEDIFAST INC

14.37 USD 0.19 (1.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MED hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.34 bis zu einem Hoch von 14.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die MEDIFAST INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MED News

Tagesspanne
14.34 14.66
Jahresspanne
11.57 21.98
Vorheriger Schlusskurs
14.56
Eröffnung
14.62
Bid
14.37
Ask
14.67
Tief
14.34
Hoch
14.66
Volumen
42
Tagesänderung
-1.30%
Monatsänderung
3.75%
6-Monatsänderung
6.92%
Jahresänderung
-24.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K