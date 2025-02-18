Währungen / MED
MED: MEDIFAST INC
14.37 USD 0.19 (1.30%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MED hat sich für heute um -1.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.34 bis zu einem Hoch von 14.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die MEDIFAST INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
14.34 14.66
Jahresspanne
11.57 21.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.56
- Eröffnung
- 14.62
- Bid
- 14.37
- Ask
- 14.67
- Tief
- 14.34
- Hoch
- 14.66
- Volumen
- 42
- Tagesänderung
- -1.30%
- Monatsänderung
- 3.75%
- 6-Monatsänderung
- 6.92%
- Jahresänderung
- -24.61%
