IWV: iShares Russell 3000 ETF
374.70 USD 1.35 (0.36%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IWV за сегодня изменился на -0.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 374.14, а максимальная — 375.66.
Следите за динамикой iShares Russell 3000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
374.14 375.66
Годовой диапазон
273.61 376.41
- Предыдущее закрытие
- 376.05
- Open
- 375.59
- Bid
- 374.70
- Ask
- 375.00
- Low
- 374.14
- High
- 375.66
- Объем
- 683
- Дневное изменение
- -0.36%
- Месячное изменение
- 3.25%
- 6-месячное изменение
- 18.42%
- Годовое изменение
- 15.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.