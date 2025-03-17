KurseKategorien
IWV: iShares Russell 3000 ETF

377.67 USD 0.68 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IWV hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 376.45 bis zu einem Hoch von 377.91 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Russell 3000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWV News

Tagesspanne
376.45 377.91
Jahresspanne
273.61 378.00
Vorheriger Schlusskurs
376.99
Eröffnung
377.49
Bid
377.67
Ask
377.97
Tief
376.45
Hoch
377.91
Volumen
155
Tagesänderung
0.18%
Monatsänderung
4.07%
6-Monatsänderung
19.36%
Jahresänderung
16.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K