IWV: iShares Russell 3000 ETF
377.67 USD 0.68 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IWV hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 376.45 bis zu einem Hoch von 377.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell 3000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IWV News
Tagesspanne
376.45 377.91
Jahresspanne
273.61 378.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 376.99
- Eröffnung
- 377.49
- Bid
- 377.67
- Ask
- 377.97
- Tief
- 376.45
- Hoch
- 377.91
- Volumen
- 155
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 4.07%
- 6-Monatsänderung
- 19.36%
- Jahresänderung
- 16.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K