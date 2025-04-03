CotizacionesSecciones
Divisas / IWV
IWV: iShares Russell 3000 ETF

374.44 USD 0.26 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IWV de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 371.82, mientras que el máximo ha alcanzado 376.31.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell 3000 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
371.82 376.31
Rango anual
273.61 376.41
Cierres anteriores
374.70
Open
374.94
Bid
374.44
Ask
374.74
Low
371.82
High
376.31
Volumen
380
Cambio diario
-0.07%
Cambio mensual
3.18%
Cambio a 6 meses
18.34%
Cambio anual
15.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B