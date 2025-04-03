Divisas / IWV
IWV: iShares Russell 3000 ETF
374.44 USD 0.26 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IWV de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 371.82, mientras que el máximo ha alcanzado 376.31.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Russell 3000 ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
371.82 376.31
Rango anual
273.61 376.41
- Cierres anteriores
- 374.70
- Open
- 374.94
- Bid
- 374.44
- Ask
- 374.74
- Low
- 371.82
- High
- 376.31
- Volumen
- 380
- Cambio diario
- -0.07%
- Cambio mensual
- 3.18%
- Cambio a 6 meses
- 18.34%
- Cambio anual
- 15.37%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B