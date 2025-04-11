CotationsSections
Devises / IWV
Retour à Actions

IWV: iShares Russell 3000 ETF

378.20 USD 1.21 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWV a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 376.45 et à un maximum de 378.51.

Suivez la dynamique iShares Russell 3000 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IWV Nouvelles

Range quotidien
376.45 378.51
Range Annuel
273.61 378.51
Clôture Précédente
376.99
Ouverture
377.49
Bid
378.20
Ask
378.50
Plus Bas
376.45
Plus Haut
378.51
Volume
233
Changement quotidien
0.32%
Changement Mensuel
4.22%
Changement à 6 Mois
19.53%
Changement Annuel
16.53%
20 septembre, samedi