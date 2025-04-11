Devises / IWV
IWV: iShares Russell 3000 ETF
378.20 USD 1.21 (0.32%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IWV a changé de 0.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 376.45 et à un maximum de 378.51.
Suivez la dynamique iShares Russell 3000 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
IWV Nouvelles
Range quotidien
376.45 378.51
Range Annuel
273.61 378.51
- Clôture Précédente
- 376.99
- Ouverture
- 377.49
- Bid
- 378.20
- Ask
- 378.50
- Plus Bas
- 376.45
- Plus Haut
- 378.51
- Volume
- 233
- Changement quotidien
- 0.32%
- Changement Mensuel
- 4.22%
- Changement à 6 Mois
- 19.53%
- Changement Annuel
- 16.53%
20 septembre, samedi