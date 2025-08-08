КотировкиРазделы
IPG
IPG: Interpublic Group of Companies Inc (The)

26.35 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IPG за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.99, а максимальная — 26.54.

Следите за динамикой Interpublic Group of Companies Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.99 26.54
Годовой диапазон
22.51 33.00
Предыдущее закрытие
26.31
Open
26.28
Bid
26.35
Ask
26.65
Low
25.99
High
26.54
Объем
4.707 K
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
0.08%
6-месячное изменение
-3.05%
Годовое изменение
-16.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.