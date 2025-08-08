Валюты / IPG
IPG: Interpublic Group of Companies Inc (The)
26.35 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPG за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.99, а максимальная — 26.54.
Следите за динамикой Interpublic Group of Companies Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
25.99 26.54
Годовой диапазон
22.51 33.00
- Предыдущее закрытие
- 26.31
- Open
- 26.28
- Bid
- 26.35
- Ask
- 26.65
- Low
- 25.99
- High
- 26.54
- Объем
- 4.707 K
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 0.08%
- 6-месячное изменение
- -3.05%
- Годовое изменение
- -16.40%
