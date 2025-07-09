КотировкиРазделы
Валюты / HRB
HRB: H&R Block Inc

50.20 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс HRB за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.62, а максимальная — 50.52.

Следите за динамикой H&R Block Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
49.62 50.52
Годовой диапазон
47.00 64.62
Предыдущее закрытие
50.13
Open
50.06
Bid
50.20
Ask
50.50
Low
49.62
High
50.52
Объем
2.729 K
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
0.06%
6-месячное изменение
-9.53%
Годовое изменение
-20.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.