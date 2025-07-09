Валюты / HRB
HRB: H&R Block Inc
50.20 USD 0.07 (0.14%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HRB за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 49.62, а максимальная — 50.52.
Следите за динамикой H&R Block Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости HRB
- Why Is H&R Block (HRB) Up 0.6% Since Last Earnings Report?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- H&R Block issues $350 million in 5.375% notes due 2032
- Teachers spending big on classroom supplies can look forward to broader tax breaks — but there’s a catch
- H&R Block Analysts Lower Their Forecasts Following Q4 Results - H&R Block (NYSE:HRB)
- H&R Block's Q4 Earnings Miss Estimates, Improve Year Over Year
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- H&R Block stock hits 52-week low at 49.15 USD
- H&R Block stock rating reiterated as Sell by Goldman Sachs after mixed results
- H&R Block, Inc. (HRB) Q4 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Compared to Estimates, H&R Block (HRB) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
- H&R Block (HRB) Q4 Earnings Miss Estimates
- H&R Block FY25 slides reveal 6.8% EPS growth, projects continued momentum for FY26
- H&R Block earnings missed by $0.71, revenue topped estimates
- H&R Block shares fall as Q4 earnings miss offsets revenue beat
- H&R Block CEO Jeffrey Jones to retire, Curtis Campbell named successor
- H&R Block names new technology and operations executives
- Gear Up for H&R Block (HRB) Q4 Earnings: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- H&R Block extends $1.5 billion credit facility maturity to 2030
- Here's Why H&R Block Stock Is a Great Pick for Your Portfolio
- Here’s where the new $40,000 SALT deduction in Trump’s big bill helps homeowners the most
- The SALT deduction is now much more generous. Here’s how to get the most out of the tax break.
Дневной диапазон
49.62 50.52
Годовой диапазон
47.00 64.62
- Предыдущее закрытие
- 50.13
- Open
- 50.06
- Bid
- 50.20
- Ask
- 50.50
- Low
- 49.62
- High
- 50.52
- Объем
- 2.729 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- -9.53%
- Годовое изменение
- -20.98%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.