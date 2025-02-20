Валюты / FTLF
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FTLF: FitLife Brands Inc
18.56 USD 0.35 (1.92%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FTLF за сегодня изменился на 1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.11, а максимальная — 18.90.
Следите за динамикой FitLife Brands Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FTLF
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- FitLife Brands shareholders elect board, approve compensation and auditor at annual meeting
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FitLife Brands closes $42.5 million acquisition of Irwin Naturals
- FitLife Brands: Premium Valuation Faces Uncertain Rebound, A Hold For Now
- FitLife Brands Announces First Quarter 2025 Results
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- FitLife: A 'Roll-Up' Growth Story With A Lot Of Upside (NASDAQ:FTLF)
Дневной диапазон
18.11 18.90
Годовой диапазон
9.84 19.18
- Предыдущее закрытие
- 18.21
- Open
- 18.40
- Bid
- 18.56
- Ask
- 18.86
- Low
- 18.11
- High
- 18.90
- Объем
- 52
- Дневное изменение
- 1.92%
- Месячное изменение
- 0.38%
- 6-месячное изменение
- 56.62%
- Годовое изменение
- 13.52%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.