FTLF: FitLife Brands Inc

19.38 USD 0.23 (1.20%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FTLF a changé de 1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.63 et à un maximum de 19.39.

Suivez la dynamique FitLife Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
18.63 19.39
Range Annuel
9.84 19.39
Clôture Précédente
19.15
Ouverture
19.01
Bid
19.38
Ask
19.68
Plus Bas
18.63
Plus Haut
19.39
Volume
63
Changement quotidien
1.20%
Changement Mensuel
4.81%
Changement à 6 Mois
63.54%
Changement Annuel
18.53%
