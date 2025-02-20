Devises / FTLF
FTLF: FitLife Brands Inc
19.38 USD 0.23 (1.20%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FTLF a changé de 1.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.63 et à un maximum de 19.39.
Suivez la dynamique FitLife Brands Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- FitLife Brands shareholders elect board, approve compensation and auditor at annual meeting
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FitLife Brands closes $42.5 million acquisition of Irwin Naturals
- FitLife Brands: Premium Valuation Faces Uncertain Rebound, A Hold For Now
- FitLife Brands Announces First Quarter 2025 Results
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- FitLife: A 'Roll-Up' Growth Story With A Lot Of Upside (NASDAQ:FTLF)
18.63 19.39
9.84 19.39
- 19.15
- 19.01
- 19.38
- 19.68
- 18.63
- 19.39
- 63
- 1.20%
- 4.81%
- 63.54%
- 18.53%
20 septembre, samedi