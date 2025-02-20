クォートセクション
FTLF: FitLife Brands Inc

19.15 USD 0.53 (2.85%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FTLFの今日の為替レートは、2.85%変化しました。日中、通貨は1あたり18.66の安値と19.23の高値で取引されました。

FitLife Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
18.66 19.23
1年のレンジ
9.84 19.23
以前の終値
18.62
始値
18.66
買値
19.15
買値
19.45
安値
18.66
高値
19.23
出来高
26
1日の変化
2.85%
1ヶ月の変化
3.57%
6ヶ月の変化
61.60%
1年の変化
17.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K