通貨 / FTLF
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FTLF: FitLife Brands Inc
19.15 USD 0.53 (2.85%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FTLFの今日の為替レートは、2.85%変化しました。日中、通貨は1あたり18.66の安値と19.23の高値で取引されました。
FitLife Brands Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTLF News
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- FitLife Brands shareholders elect board, approve compensation and auditor at annual meeting
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FitLife Brands closes $42.5 million acquisition of Irwin Naturals
- FitLife Brands: Premium Valuation Faces Uncertain Rebound, A Hold For Now
- FitLife Brands Announces First Quarter 2025 Results
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- FitLife: A 'Roll-Up' Growth Story With A Lot Of Upside (NASDAQ:FTLF)
1日のレンジ
18.66 19.23
1年のレンジ
9.84 19.23
- 以前の終値
- 18.62
- 始値
- 18.66
- 買値
- 19.15
- 買値
- 19.45
- 安値
- 18.66
- 高値
- 19.23
- 出来高
- 26
- 1日の変化
- 2.85%
- 1ヶ月の変化
- 3.57%
- 6ヶ月の変化
- 61.60%
- 1年の変化
- 17.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K