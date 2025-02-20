货币 / FTLF
FTLF: FitLife Brands Inc
18.47 USD 0.09 (0.48%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FTLF汇率已更改-0.48%。当日，交易品种以低点18.44和高点18.83进行交易。
关注FitLife Brands Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FTLF新闻
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- FitLife Brands shareholders elect board, approve compensation and auditor at annual meeting
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FitLife Brands closes $42.5 million acquisition of Irwin Naturals
- FitLife Brands: Premium Valuation Faces Uncertain Rebound, A Hold For Now
- FitLife Brands Announces First Quarter 2025 Results
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- FitLife: A 'Roll-Up' Growth Story With A Lot Of Upside (NASDAQ:FTLF)
日范围
18.44 18.83
年范围
9.84 19.18
- 前一天收盘价
- 18.56
- 开盘价
- 18.46
- 卖价
- 18.47
- 买价
- 18.77
- 最低价
- 18.44
- 最高价
- 18.83
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.48%
- 月变化
- -0.11%
- 6个月变化
- 55.86%
- 年变化
- 12.97%
