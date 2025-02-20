Währungen / FTLF
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FTLF: FitLife Brands Inc
19.16 USD 0.01 (0.05%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FTLF hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.01 bis zu einem Hoch von 19.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die FitLife Brands Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FTLF News
- Life360 director Prober sells $667,150 in shares
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Nature's Sunshine: Premium Valuation Without Moats, Sell (NASDAQ:NATR)
- FitLife Brands shareholders elect board, approve compensation and auditor at annual meeting
- Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- FitLife Brands closes $42.5 million acquisition of Irwin Naturals
- FitLife Brands: Premium Valuation Faces Uncertain Rebound, A Hold For Now
- FitLife Brands Announces First Quarter 2025 Results
- FitLife Brands, Inc. (FTLF) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- FitLife: A 'Roll-Up' Growth Story With A Lot Of Upside (NASDAQ:FTLF)
Tagesspanne
19.01 19.23
Jahresspanne
9.84 19.23
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.15
- Eröffnung
- 19.01
- Bid
- 19.16
- Ask
- 19.46
- Tief
- 19.01
- Hoch
- 19.23
- Volumen
- 22
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 3.62%
- 6-Monatsänderung
- 61.69%
- Jahresänderung
- 17.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K