Valute / FTLF
FTLF: FitLife Brands Inc
19.38 USD 0.23 (1.20%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FTLF ha avuto una variazione del 1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.63 e ad un massimo di 19.39.
Segui le dinamiche di FitLife Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
FTLF News
Intervallo Giornaliero
18.63 19.39
Intervallo Annuale
9.84 19.39
- Chiusura Precedente
- 19.15
- Apertura
- 19.01
- Bid
- 19.38
- Ask
- 19.68
- Minimo
- 18.63
- Massimo
- 19.39
- Volume
- 63
- Variazione giornaliera
- 1.20%
- Variazione Mensile
- 4.81%
- Variazione Semestrale
- 63.54%
- Variazione Annuale
- 18.53%
21 settembre, domenica