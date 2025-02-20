QuotazioniSezioni
Valute / FTLF
Tornare a Azioni

FTLF: FitLife Brands Inc

19.38 USD 0.23 (1.20%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FTLF ha avuto una variazione del 1.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.63 e ad un massimo di 19.39.

Segui le dinamiche di FitLife Brands Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTLF News

Intervallo Giornaliero
18.63 19.39
Intervallo Annuale
9.84 19.39
Chiusura Precedente
19.15
Apertura
19.01
Bid
19.38
Ask
19.68
Minimo
18.63
Massimo
19.39
Volume
63
Variazione giornaliera
1.20%
Variazione Mensile
4.81%
Variazione Semestrale
63.54%
Variazione Annuale
18.53%
21 settembre, domenica