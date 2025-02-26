КотировкиРазделы
EHTH: eHealth Inc

3.95 USD 0.03 (0.77%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EHTH за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.83, а максимальная — 3.97.

Следите за динамикой eHealth Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.83 3.97
Годовой диапазон
3.20 11.36
Предыдущее закрытие
3.92
Open
3.91
Bid
3.95
Ask
4.25
Low
3.83
High
3.97
Объем
453
Дневное изменение
0.77%
Месячное изменение
3.40%
6-месячное изменение
-38.18%
Годовое изменение
-2.95%
