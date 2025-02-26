Währungen / EHTH
EHTH: eHealth Inc
3.93 USD 0.03 (0.76%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EHTH hat sich für heute um -0.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.92 bis zu einem Hoch von 4.03 gehandelt.
Verfolgen Sie die eHealth Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
3.92 4.03
Jahresspanne
3.20 11.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.96
- Eröffnung
- 3.96
- Bid
- 3.93
- Ask
- 4.23
- Tief
- 3.92
- Hoch
- 4.03
- Volumen
- 105
- Tagesänderung
- -0.76%
- Monatsänderung
- 2.88%
- 6-Monatsänderung
- -38.50%
- Jahresänderung
- -3.44%
