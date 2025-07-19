Валюты / EGP
EGP: EastGroup Properties Inc
166.82 USD 0.03 (0.02%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EGP за сегодня изменился на 0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 166.35, а максимальная — 167.93.
Следите за динамикой EastGroup Properties Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости EGP
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Prologis: Buy This Quality Industrial Warehouse REIT For Income And Growth (NYSE:PLD)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- EastGroup Properties increases quarterly dividend by 10.7%
- Earnings call transcript: EastGroup Properties Q2 2025 sees earnings beat
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Forget The S&P 500, Here’s Where I’m Investing Instead
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- Ryman Hospitality Properties appoints REIT veteran Eric Bolton to board
- 2 ‘Wide Moat’ REITs That Are Hard To Beat
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- East Group: Growth From Superior Location And Segment (NYSE:EGP)
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- EastGroup Posts 11% Revenue Gain in Q2
- EastGroup Properties (EGP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- EastGroup Properties (EGP) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- EastGroup Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
Дневной диапазон
166.35 167.93
Годовой диапазон
137.67 188.89
- Предыдущее закрытие
- 166.79
- Open
- 167.36
- Bid
- 166.82
- Ask
- 167.12
- Low
- 166.35
- High
- 167.93
- Объем
- 657
- Дневное изменение
- 0.02%
- Месячное изменение
- -0.51%
- 6-месячное изменение
- -6.18%
- Годовое изменение
- -10.68%
