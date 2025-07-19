Währungen / EGP
EGP: EastGroup Properties Inc
168.41 USD 2.46 (1.48%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EGP hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 165.75 bis zu einem Hoch von 168.58 gehandelt.
Verfolgen Sie die EastGroup Properties Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EGP News
Tagesspanne
165.75 168.58
Jahresspanne
137.67 188.89
- Vorheriger Schlusskurs
- 165.95
- Eröffnung
- 166.68
- Bid
- 168.41
- Ask
- 168.71
- Tief
- 165.75
- Hoch
- 168.58
- Volumen
- 609
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- 0.44%
- 6-Monatsänderung
- -5.29%
- Jahresänderung
- -9.83%
