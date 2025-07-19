FiyatlarBölümler
Dövizler / EGP
Geri dön - Hisse senetleri

EGP: EastGroup Properties Inc

166.09 USD 2.32 (1.38%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EGP fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.91 ve Yüksek fiyatı olarak 168.57 aralığında işlem gördü.

EastGroup Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EGP haberleri

Günlük aralık
165.91 168.57
Yıllık aralık
137.67 188.89
Önceki kapanış
168.41
Açılış
167.81
Satış
166.09
Alış
166.39
Düşük
165.91
Yüksek
168.57
Hacim
897
Günlük değişim
-1.38%
Aylık değişim
-0.94%
6 aylık değişim
-6.59%
Yıllık değişim
-11.07%
21 Eylül, Pazar