Dövizler / EGP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EGP: EastGroup Properties Inc
166.09 USD 2.32 (1.38%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EGP fiyatı bugün -1.38% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 165.91 ve Yüksek fiyatı olarak 168.57 aralığında işlem gördü.
EastGroup Properties Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EGP haberleri
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Prologis: Buy This Quality Industrial Warehouse REIT For Income And Growth (NYSE:PLD)
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- EastGroup Properties increases quarterly dividend by 10.7%
- Earnings call transcript: EastGroup Properties Q2 2025 sees earnings beat
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Forget The S&P 500, Here’s Where I’m Investing Instead
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- Ryman Hospitality Properties appoints REIT veteran Eric Bolton to board
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- 2 ‘Wide Moat’ REITs That Are Hard To Beat
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- East Group: Growth From Superior Location And Segment (NYSE:EGP)
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- EastGroup Posts 11% Revenue Gain in Q2
- EastGroup Properties (EGP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- EastGroup Properties (EGP) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- EastGroup Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
Günlük aralık
165.91 168.57
Yıllık aralık
137.67 188.89
- Önceki kapanış
- 168.41
- Açılış
- 167.81
- Satış
- 166.09
- Alış
- 166.39
- Düşük
- 165.91
- Yüksek
- 168.57
- Hacim
- 897
- Günlük değişim
- -1.38%
- Aylık değişim
- -0.94%
- 6 aylık değişim
- -6.59%
- Yıllık değişim
- -11.07%
21 Eylül, Pazar