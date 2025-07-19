통화 / EGP
EGP: EastGroup Properties Inc
166.09 USD 2.32 (1.38%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EGP 환율이 오늘 -1.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 165.91이고 고가는 168.57이었습니다.
EastGroup Properties Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EGP News
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Prologis: Buy This Quality Industrial Warehouse REIT For Income And Growth (NYSE:PLD)
- CIO or EGP: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Goodbye Growth? Here's What I'm Buying As Value Mounts A Comeback
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- EastGroup Properties increases quarterly dividend by 10.7%
- Earnings call transcript: EastGroup Properties Q2 2025 sees earnings beat
- 6 Stocks I'm Buying As Tariffs Weigh Down The Economy
- Forget The S&P 500, Here’s Where I’m Investing Instead
- How I've Built A Monster Passive Income Portfolio (And What I'm Buying Now)
- Ryman Hospitality Properties appoints REIT veteran Eric Bolton to board
- 2 ‘Wide Moat’ REITs That Are Hard To Beat
- 6 Stocks I'm Buying As AI And Tariffs Battle For Market Dominance
- East Group: Growth From Superior Location And Segment (NYSE:EGP)
- 5 Stocks I'm Buying As Retail Investors Take Over The Market
- EastGroup Posts 11% Revenue Gain in Q2
- EastGroup Properties (EGP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- EastGroup Properties (EGP) Beats Q2 FFO and Revenue Estimates
- EastGroup Properties earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Baron Real Estate Income Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Dividend Growth Is My Antidote To Uncertainty
일일 변동 비율
165.91 168.57
년간 변동
137.67 188.89
- 이전 종가
- 168.41
- 시가
- 167.81
- Bid
- 166.09
- Ask
- 166.39
- 저가
- 165.91
- 고가
- 168.57
- 볼륨
- 897
- 일일 변동
- -1.38%
- 월 변동
- -0.94%
- 6개월 변동
- -6.59%
- 년간 변동율
- -11.07%
