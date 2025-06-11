Валюты / DBI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DBI: Designer Brands Inc Class A
4.23 USD 0.19 (4.30%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DBI за сегодня изменился на -4.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.17, а максимальная — 4.40.
Следите за динамикой Designer Brands Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DBI
- UBS reiterates Neutral rating on Designer Brands stock citing limited growth
- Dalrymple Bay Infrastructure stock rating upgraded by RBC after Brookfield sale
- Designer Brands Cuts Costs as Q2 Sales Dip
- Designer Brands Inc. (DBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Designer Brands Stock Today? - Designer Brands (NYSE:DBI)
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands Posts 17% EPS Jump in Q2
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands shares soar after beating second-quarter forecasts
- Designer Brands earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Nasdaq Settles At Record High: Investor Sentiment Declines, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Core & Main (NYSE:CNM)
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Designer Brands: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q2 Earnings - Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Designer Brands (NYSE:DBI)
- Shoe Carnival (SCVL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Designer Brands stock price target raised to $4 by UBS on improved fundamentals
- Victoria's Secret (VSCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Consumer Stocks With Over 8% Dividend Yields - Designer Brands (NYSE:DBI), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Does Nike need to look to the ’90s to make a comeback? Wall Street braces for potentially ‘painful’ earnings, awaits stock to bottom out.
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Movado Group (NYSE:MOV), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands Enters High Risky Territory By Not Covering Interest (NYSE:DBI)
- Designer Brands: No Turnaround In Sight (Rating Downgrade) (NYSE:DBI)
- Designer Brands price target lowered to $3 by UBS on tariff concerns
Дневной диапазон
4.17 4.40
Годовой диапазон
2.18 7.33
- Предыдущее закрытие
- 4.42
- Open
- 4.38
- Bid
- 4.23
- Ask
- 4.53
- Low
- 4.17
- High
- 4.40
- Объем
- 1.219 K
- Дневное изменение
- -4.30%
- Месячное изменение
- 14.95%
- 6-месячное изменение
- 14.63%
- Годовое изменение
- -42.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.