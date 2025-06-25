Devises / DBI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DBI: Designer Brands Inc Class A
4.15 USD 0.18 (4.16%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DBI a changé de -4.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.07 et à un maximum de 4.32.
Suivez la dynamique Designer Brands Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBI Nouvelles
- Le directeur financier d’Uber, Mahendra-Rajah, vend des actions pour 273.405€
- Le cours de Designer Brands augmente après le partenariat de DSW avec Uber Eats
- Designer Brands stock rises after DSW partnership with Uber Eats
- UBS maintient sa note Neutre sur Designer Brands, citant une croissance limitée
- UBS reiterates Neutral rating on Designer Brands stock citing limited growth
- Dalrymple Bay Infrastructure stock rating upgraded by RBC after Brookfield sale
- Designer Brands Cuts Costs as Q2 Sales Dip
- Designer Brands Inc. (DBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Designer Brands Stock Today? - Designer Brands (NYSE:DBI)
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands Posts 17% EPS Jump in Q2
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands shares soar after beating second-quarter forecasts
- Designer Brands earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Nasdaq Settles At Record High: Investor Sentiment Declines, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Core & Main (NYSE:CNM)
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Designer Brands: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q2 Earnings - Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Designer Brands (NYSE:DBI)
- Shoe Carnival (SCVL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Designer Brands stock price target raised to $4 by UBS on improved fundamentals
- Victoria's Secret (VSCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Consumer Stocks With Over 8% Dividend Yields - Designer Brands (NYSE:DBI), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Does Nike need to look to the ’90s to make a comeback? Wall Street braces for potentially ‘painful’ earnings, awaits stock to bottom out.
Range quotidien
4.07 4.32
Range Annuel
2.18 7.33
- Clôture Précédente
- 4.33
- Ouverture
- 4.32
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Plus Bas
- 4.07
- Plus Haut
- 4.32
- Volume
- 1.185 K
- Changement quotidien
- -4.16%
- Changement Mensuel
- 12.77%
- Changement à 6 Mois
- 12.47%
- Changement Annuel
- -43.23%
20 septembre, samedi