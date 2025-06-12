통화 / DBI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
DBI: Designer Brands Inc Class A
4.15 USD 0.18 (4.16%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DBI 환율이 오늘 -4.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.07이고 고가는 4.32이었습니다.
Designer Brands Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DBI News
- 디자이너 브랜드, 주당 0.05달러 분기 배당금 발표
- 디자이너 브랜드, Uber Eats와 제휴 후 주가 상승
- Designer Brands stock rises after DSW partnership with Uber Eats
- UBS reiterates Neutral rating on Designer Brands stock citing limited growth
- Dalrymple Bay Infrastructure stock rating upgraded by RBC after Brookfield sale
- Designer Brands Cuts Costs as Q2 Sales Dip
- Designer Brands Inc. (DBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Designer Brands Stock Today? - Designer Brands (NYSE:DBI)
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands Posts 17% EPS Jump in Q2
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands shares soar after beating second-quarter forecasts
- Designer Brands earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Nasdaq Settles At Record High: Investor Sentiment Declines, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Core & Main (NYSE:CNM)
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Designer Brands: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q2 Earnings - Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Designer Brands (NYSE:DBI)
- Shoe Carnival (SCVL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Designer Brands stock price target raised to $4 by UBS on improved fundamentals
- Victoria's Secret (VSCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Consumer Stocks With Over 8% Dividend Yields - Designer Brands (NYSE:DBI), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
- Does Nike need to look to the ’90s to make a comeback? Wall Street braces for potentially ‘painful’ earnings, awaits stock to bottom out.
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Movado Group (NYSE:MOV), Designer Brands (NYSE:DBI)
일일 변동 비율
4.07 4.32
년간 변동
2.18 7.33
- 이전 종가
- 4.33
- 시가
- 4.32
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- 저가
- 4.07
- 고가
- 4.32
- 볼륨
- 1.185 K
- 일일 변동
- -4.16%
- 월 변동
- 12.77%
- 6개월 변동
- 12.47%
- 년간 변동율
- -43.23%
20 9월, 토요일