DBI: Designer Brands Inc Class A

4.15 USD 0.18 (4.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DBI hat sich für heute um -4.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.15 bis zu einem Hoch von 4.32 gehandelt.

Verfolgen Sie die Designer Brands Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.15 4.32
Jahresspanne
2.18 7.33
Vorheriger Schlusskurs
4.33
Eröffnung
4.32
Bid
4.15
Ask
4.45
Tief
4.15
Hoch
4.32
Volumen
156
Tagesänderung
-4.16%
Monatsänderung
12.77%
6-Monatsänderung
12.47%
Jahresänderung
-43.23%
