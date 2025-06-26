Währungen / DBI
DBI: Designer Brands Inc Class A
4.15 USD 0.18 (4.16%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DBI hat sich für heute um -4.16% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.15 bis zu einem Hoch von 4.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Designer Brands Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DBI News
- Designer Brands-Aktie legt nach Kooperation mit Uber Eats zu
- Designer Brands stock rises after DSW partnership with Uber Eats
- UBS bestätigt "Neutral"-Rating für Designer Brands wegen begrenzter Wachstumsaussichten
- UBS reiterates Neutral rating on Designer Brands stock citing limited growth
- Dalrymple Bay Infrastructure stock rating upgraded by RBC after Brookfield sale
- Designer Brands Cuts Costs as Q2 Sales Dip
- Designer Brands Inc. (DBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- What's Going On With Designer Brands Stock Today? - Designer Brands (NYSE:DBI)
- US Stocks Higher; Designer Brands Posts Upbeat Earnings - CaliberCos (NASDAQ:CWD), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands Posts 17% EPS Jump in Q2
- Designer Brands (DBI) Tops Q2 Earnings Estimates
- Designer Brands shares soar after beating second-quarter forecasts
- Designer Brands: EPS übertrifft Schätzungen um 0,20 $ - Umsatz besser als erwartet
- Designer Brands earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Nasdaq Settles At Record High: Investor Sentiment Declines, Fear & Greed Index Remains In 'Neutral' Zone - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Core & Main (NYSE:CNM)
- Oracle, Synopsys, GameStop to report earnings Tuesday
- Designer Brands: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q2 Earnings - Designer Brands (NYSE:DBI)
- Designer Brands bestätigt Fair-Value-Modell mit 67 % Gewinn in 5 Monaten
- Designer Brands Likely To Report Lower Q2 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call - Designer Brands (NYSE:DBI)
- Shoe Carnival (SCVL) Q2 Earnings Beat Estimates
- Designer Brands stock price target raised to $4 by UBS on improved fundamentals
- Victoria's Secret (VSCO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Consumer Stocks Delivering High-Dividend Yields - Bloomin Brands (NASDAQ:BLMN), Designer Brands (NYSE:DBI)
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Consumer Stocks With Over 8% Dividend Yields - Designer Brands (NYSE:DBI), Jack In The Box (NASDAQ:JACK)
Tagesspanne
4.15 4.32
Jahresspanne
2.18 7.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.33
- Eröffnung
- 4.32
- Bid
- 4.15
- Ask
- 4.45
- Tief
- 4.15
- Hoch
- 4.32
- Volumen
- 156
- Tagesänderung
- -4.16%
- Monatsänderung
- 12.77%
- 6-Monatsänderung
- 12.47%
- Jahresänderung
- -43.23%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K