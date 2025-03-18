Валюты / DALN
DALN: DallasNews Corporation - Series A
15.73 USD 0.11 (0.69%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DALN за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.65, а максимальная — 15.97.
Следите за динамикой DallasNews Corporation - Series A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DALN
Дневной диапазон
15.65 15.97
Годовой диапазон
3.66 16.09
- Предыдущее закрытие
- 15.84
- Open
- 15.93
- Bid
- 15.73
- Ask
- 16.03
- Low
- 15.65
- High
- 15.97
- Объем
- 259
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 5.50%
- 6-месячное изменение
- 239.74%
- Годовое изменение
- 279.04%
