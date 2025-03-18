Divisas / DALN
DALN: DallasNews Corporation - Series A
15.76 USD 0.03 (0.19%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DALN de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 15.57, mientras que el máximo ha alcanzado 15.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas DallasNews Corporation - Series A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DALN News
Rango diario
15.57 15.85
Rango anual
3.66 16.09
- Cierres anteriores
- 15.73
- Open
- 15.78
- Bid
- 15.76
- Ask
- 16.06
- Low
- 15.57
- High
- 15.85
- Volumen
- 161
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- 5.70%
- Cambio a 6 meses
- 240.39%
- Cambio anual
- 279.76%
