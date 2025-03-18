Währungen / DALN
DALN: DallasNews Corporation - Series A
15.41 USD 0.04 (0.26%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DALN hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 15.41 bis zu einem Hoch von 15.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die DallasNews Corporation - Series A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
15.41 15.55
Jahresspanne
3.66 16.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 15.37
- Eröffnung
- 15.55
- Bid
- 15.41
- Ask
- 15.71
- Tief
- 15.41
- Hoch
- 15.55
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 3.35%
- 6-Monatsänderung
- 232.83%
- Jahresänderung
- 271.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K