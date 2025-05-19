Валюты / CWH
CWH: Camping World Holdings Inc Class A Commom Stock
17.40 USD 0.32 (1.87%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CWH за сегодня изменился на 1.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.88, а максимальная — 17.44.
Следите за динамикой Camping World Holdings Inc Class A Commom Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CWH
- Camping World Holdings: Not A Bottom, Could Get Cheaper (NYSE:CWH)
- KeyBanc raises Camping World stock price target to $21 on growth outlook
- Camping World’s 41% decline validates InvestingPro’s bearish Fair Value call
- Opendoor’s stock is tanking after earnings. Bulls are pushing for this long-shot fix to the company’s woes.
- New Strong Sell Stocks for August 4th
- Largest RV dealer reports strong profit despite closing 16 stores
- BMO Capital lowers Camping World price target to $25 on ASP pressure
- Camping World (CWH) Q2 Revenue Jumps 9%
- Camping World Holdings, Inc. (CWH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Camping World (CWH) Q2 Earnings
- Camping World (CWH) Lags Q2 Earnings Estimates
- Camping World Holdings earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $1,000 Right Now
- Camping World (CWH) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
- RV industry shipments decline 15.1% in May as towable units slump
- Raymond James notes North America RV retail trends improve in May
- Here’s How Camping World (CWH) Benefits from New Legislation
- Night Watch Investment Management Q2 2025 Investor Letter
- AMG GW&K Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- Camping World Takes Uncompromising Stance on RV Loan Interest Deductions in President Trump’s Big Beautiful Bill
- Camping World Kicks Off the RV Selling Season With Camp 5 Memorial Day Weekend Sales Momentum
- Carillon Chartwell Real Income Fund Q1 2025 Commentary
- Camping World to Attend the Baird 2025 Global Consumer, Technology & Services Conference
- Camping World names Brent Moody as Vice Chairman
Дневной диапазон
16.88 17.44
Годовой диапазон
11.17 25.97
- Предыдущее закрытие
- 17.08
- Open
- 17.08
- Bid
- 17.40
- Ask
- 17.70
- Low
- 16.88
- High
- 17.44
- Объем
- 2.918 K
- Дневное изменение
- 1.87%
- Месячное изменение
- 1.52%
- 6-месячное изменение
- 7.81%
- Годовое изменение
- -27.83%
