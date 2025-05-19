CotationsSections
Devises / CWH
Retour à Actions

CWH: Camping World Holdings Inc Class A Commom Stock

16.61 USD 0.90 (5.14%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CWH a changé de -5.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.53 et à un maximum de 17.37.

Suivez la dynamique Camping World Holdings Inc Class A Commom Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CWH Nouvelles

Range quotidien
16.53 17.37
Range Annuel
11.17 25.97
Clôture Précédente
17.51
Ouverture
17.37
Bid
16.61
Ask
16.91
Plus Bas
16.53
Plus Haut
17.37
Volume
3.279 K
Changement quotidien
-5.14%
Changement Mensuel
-3.09%
Changement à 6 Mois
2.91%
Changement Annuel
-31.11%
20 septembre, samedi