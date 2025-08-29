Валюты / COHR
COHR: Coherent Corp
104.43 USD 1.88 (1.77%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс COHR за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.86, а максимальная — 107.35.
Следите за динамикой Coherent Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости COHR
Дневной диапазон
102.86 107.35
Годовой диапазон
45.59 123.25
- Предыдущее закрытие
- 106.31
- Open
- 106.85
- Bid
- 104.43
- Ask
- 104.73
- Low
- 102.86
- High
- 107.35
- Объем
- 8.502 K
- Дневное изменение
- -1.77%
- Месячное изменение
- 20.59%
- 6-месячное изменение
- 62.76%
- Годовое изменение
- 14.14%
