КотировкиРазделы
Валюты / COHR
Назад в Рынок акций США

COHR: Coherent Corp

104.43 USD 1.88 (1.77%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс COHR за сегодня изменился на -1.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 102.86, а максимальная — 107.35.

Следите за динамикой Coherent Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости COHR

Дневной диапазон
102.86 107.35
Годовой диапазон
45.59 123.25
Предыдущее закрытие
106.31
Open
106.85
Bid
104.43
Ask
104.73
Low
102.86
High
107.35
Объем
8.502 K
Дневное изменение
-1.77%
Месячное изменение
20.59%
6-месячное изменение
62.76%
Годовое изменение
14.14%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.