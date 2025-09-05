통화 / COHR
COHR: Coherent Corp
109.12 USD 1.07 (0.99%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
COHR 환율이 오늘 0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 106.96이고 고가는 109.73이었습니다.
Coherent Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
106.96 109.73
년간 변동
45.59 123.25
- 이전 종가
- 108.05
- 시가
- 107.70
- Bid
- 109.12
- Ask
- 109.42
- 저가
- 106.96
- 고가
- 109.73
- 볼륨
- 5.201 K
- 일일 변동
- 0.99%
- 월 변동
- 26.00%
- 6개월 변동
- 70.07%
- 년간 변동율
- 19.27%
