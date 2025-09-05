KurseKategorien
COHR: Coherent Corp

108.05 USD 4.67 (4.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von COHR hat sich für heute um 4.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.12 bis zu einem Hoch von 108.39 gehandelt.

Verfolgen Sie die Coherent Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
105.12 108.39
Jahresspanne
45.59 123.25
Vorheriger Schlusskurs
103.38
Eröffnung
106.46
Bid
108.05
Ask
108.35
Tief
105.12
Hoch
108.39
Volumen
8.681 K
Tagesänderung
4.52%
Monatsänderung
24.77%
6-Monatsänderung
68.41%
Jahresänderung
18.10%
