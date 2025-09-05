Währungen / COHR
COHR: Coherent Corp
108.05 USD 4.67 (4.52%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von COHR hat sich für heute um 4.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.12 bis zu einem Hoch von 108.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coherent Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
COHR News
- Coherent entwickelt präzisionsgeformtes 2D-Linsenarray zur Steigerung der optischen Bandbreite
- Coherent develops high-precision molded 2D lens array for optical systems
- Can Data Center Interconnect Fuel Fresh Upside for FN Stock?
- Is Coherent's R&D Excellence Crucial to Its Competitive Advantage?
- Coherent Stock: Building Momentum Across AI And Industrial Demand (NYSE:COHR)
- Coherent unveils advanced optical network testing instruments
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Wachstum durch KI: Coherent, Lumentum und Applied OptoElectronics mit erheblichem Aufwärtspotenzial
- Coherent, Lumentum, and Applied OptoElectronics stock poised for upside on AI growth
- Coherent launches new laser welding head with software control
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Coherent: Slimming Down In Order To Grow (NYSE:COHR)
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Coherent stellt neuen Laserschweißscanner für E-Mobilität und Elektronik vor
- Coherent launches laser welding scanner for EV and electronics
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Coherent: Auslieferung des 50-millionsten Dünnschichtfilters markiert Meilenstein
- Coherent ships 50 millionth thin-film filter from California center
- Broadcom's $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- COHR Soars 57% in 6 Months: Should You Buy, Hold or Sell the Stock?
- Coherent CTO Julie Sheridan Eng wins GSA woman of innovation award
- Is nLIGHT's Record A&D Revenues Enough to Hit 40% Growth Target?
- Coherent joins STARFIRE hub to advance fusion energy diode technology
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
Tagesspanne
105.12 108.39
Jahresspanne
45.59 123.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 103.38
- Eröffnung
- 106.46
- Bid
- 108.05
- Ask
- 108.35
- Tief
- 105.12
- Hoch
- 108.39
- Volumen
- 8.681 K
- Tagesänderung
- 4.52%
- Monatsänderung
- 24.77%
- 6-Monatsänderung
- 68.41%
- Jahresänderung
- 18.10%
