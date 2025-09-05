CotationsSections
COHR
COHR: Coherent Corp

109.12 USD 1.07 (0.99%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de COHR a changé de 0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.96 et à un maximum de 109.73.

Suivez la dynamique Coherent Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
106.96 109.73
Range Annuel
45.59 123.25
Clôture Précédente
108.05
Ouverture
107.70
Bid
109.12
Ask
109.42
Plus Bas
106.96
Plus Haut
109.73
Volume
5.201 K
Changement quotidien
0.99%
Changement Mensuel
26.00%
Changement à 6 Mois
70.07%
Changement Annuel
19.27%
