COHR: Coherent Corp
109.12 USD 1.07 (0.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
COHR fiyatı bugün 0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.96 ve Yüksek fiyatı olarak 109.73 aralığında işlem gördü.
Coherent Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
COHR haberleri
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Coherent, optik sistemler için yüksek hassasiyetli kalıplanmış 2D lens dizisi geliştirdi
- Can Data Center Interconnect Fuel Fresh Upside for FN Stock?
- Is Coherent's R&D Excellence Crucial to Its Competitive Advantage?
- Coherent Stock: Building Momentum Across AI And Industrial Demand (NYSE:COHR)
- Coherent unveils advanced optical network testing instruments
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Coherent, Lumentum ve Applied OptoElectronics hisseleri yapay zeka büyümesiyle yükselişe hazır
- Coherent launches new laser welding head with software control
- Broadcom’s $10 Billion Mic-Drop: A Turning Point in AI Investing
- Coherent: Slimming Down In Order To Grow (NYSE:COHR)
- Don’t Take Profits on This Big Winner Yet
- Coherent, EV ve elektronik için lazer kaynak tarayıcısı piyasaya sürdü
- Can Fabrinet's Optical Packaging Momentum Deliver Sustainable Growth?
- Coherent ships 50 millionth thin-film filter from California center
- COHR Soars 57% in 6 Months: Should You Buy, Hold or Sell the Stock?
- Coherent CTO Julie Sheridan Eng wins GSA woman of innovation award
- Is nLIGHT's Record A&D Revenues Enough to Hit 40% Growth Target?
- Coherent joins STARFIRE hub to advance fusion energy diode technology
- Broadcom, Lululemon Stir Market Cap Stock Movers on Friday
Günlük aralık
106.96 109.73
Yıllık aralık
45.59 123.25
- Önceki kapanış
- 108.05
- Açılış
- 107.70
- Satış
- 109.12
- Alış
- 109.42
- Düşük
- 106.96
- Yüksek
- 109.73
- Hacim
- 5.201 K
- Günlük değişim
- 0.99%
- Aylık değişim
- 26.00%
- 6 aylık değişim
- 70.07%
- Yıllık değişim
- 19.27%
21 Eylül, Pazar