COHR: Coherent Corp

109.12 USD 1.07 (0.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

COHR fiyatı bugün 0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 106.96 ve Yüksek fiyatı olarak 109.73 aralığında işlem gördü.

Coherent Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
106.96 109.73
Yıllık aralık
45.59 123.25
Önceki kapanış
108.05
Açılış
107.70
Satış
109.12
Alış
109.42
Düşük
106.96
Yüksek
109.73
Hacim
5.201 K
Günlük değişim
0.99%
Aylık değişim
26.00%
6 aylık değişim
70.07%
Yıllık değişim
19.27%
21 Eylül, Pazar