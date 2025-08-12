КотировкиРазделы
CE: Celanese Corporation Celanese Corporation

45.44 USD 0.65 (1.45%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CE за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.62, а максимальная — 45.90.

Дневной диапазон
44.62 45.90
Годовой диапазон
36.29 137.38
Предыдущее закрытие
44.79
Open
44.83
Bid
45.44
Ask
45.74
Low
44.62
High
45.90
Объем
1.618 K
Дневное изменение
1.45%
Месячное изменение
-1.56%
6-месячное изменение
-19.58%
Годовое изменение
-66.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.