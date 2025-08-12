Валюты / CE
CE: Celanese Corporation Celanese Corporation
45.44 USD 0.65 (1.45%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CE за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.62, а максимальная — 45.90.
Следите за динамикой Celanese Corporation Celanese Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
44.62 45.90
Годовой диапазон
36.29 137.38
- Предыдущее закрытие
- 44.79
- Open
- 44.83
- Bid
- 45.44
- Ask
- 45.74
- Low
- 44.62
- High
- 45.90
- Объем
- 1.618 K
- Дневное изменение
- 1.45%
- Месячное изменение
- -1.56%
- 6-месячное изменение
- -19.58%
- Годовое изменение
- -66.57%
