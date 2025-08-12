통화 / CE
CE: Celanese Corporation Celanese Corporation
44.25 USD 1.22 (2.68%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CE 환율이 오늘 -2.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 44.12이고 고가는 45.41이었습니다.
Celanese Corporation Celanese Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CE News
- New Strong Sell Stocks for September 19th
- New Strong Sell Stocks for September 15th
- Celanese May Reward Shareholders Handsomly After Near-Term Uncertainty Abates (NYSE:CE)
- Celanese (CE) Up 8.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Jefferies lowers Celanese stock price target to $43 on delayed recovery
- VIOV: Small-Cap Value ETF Lagging Its Peers (NYSEARCA:VIOV)
- Fitch downgrades Celanese to ’BB+’ on sustained weak demand
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.89%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.02%
- Celanese Enters Deep Value Territory After Q2 Earnings Sell-Off (NYSE:CE)
- New Strong Sell Stocks for August 15th
- Cisco To Rally Around 21%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Celanese (NYSE:CE), Cisco Systems (NASDAQ:CSCO)
- Celanese stock price target lowered to $45 at RBC on weak demand
- Celanese stock price target lowered to $47 by BMO on market pressures
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Celanese (NYSE:CE), Intrepid Potash (NYSE:IPI)
- Celanese stock price target lowered to $70 at KeyBanc on weak demand
- Nvidia To Rally Around 23%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Wednesday - Celanese (NYSE:CE), Carlyle Group (NASDAQ:CG)
- Celanese stock price target lowered to $59 by BofA on demand weakness
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.10%
- Celanese stock price target lowered to $30 by CFRA on debt concerns
- Meta, Goldman Sachs lead Tuesday’s market cap stock movers
- Celanese Corporation (CE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- UNH, Sea Limited lead Tuesday’s market cap stock movers
일일 변동 비율
44.12 45.41
년간 변동
36.29 137.38
- 이전 종가
- 45.47
- 시가
- 45.41
- Bid
- 44.25
- Ask
- 44.55
- 저가
- 44.12
- 고가
- 45.41
- 볼륨
- 2.815 K
- 일일 변동
- -2.68%
- 월 변동
- -4.14%
- 6개월 변동
- -21.68%
- 년간 변동율
- -67.44%
