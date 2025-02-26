Валюты / CACC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CACC: Credit Acceptance Corporation
501.00 USD 1.05 (0.21%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CACC за сегодня изменился на -0.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 491.77, а максимальная — 504.55.
Следите за динамикой Credit Acceptance Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CACC
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- ALLY Shares Touch 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings
- CACC's Q2 Earnings Lag on High Costs, Finance Charges Provide Support
- Earnings call transcript: Credit Acceptance misses Q2 2025 EPS forecast
- Credit Acceptance earnings missed by $1.60, revenue topped estimates
- Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ezcorp (EZPW) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Credit Acceptance extends $300 million revolving facility to 2028
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Curreen Capital Partners Q2 2025 Letter
- Credit Acceptance (CACC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Credit Acceptance extends revolving secured warehouse facility to 2028
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Credit acceptance 10% owner sells $10.8M in stock
- Credit Acceptance Announces Extension of Revolving Secured Line of Credit Facility
- Credit acceptance corp exec Rostami sells $189k in stock
- credit acceptance corp reports shareholder voting results
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Can Ford Finance Its Future?
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q4 2024 Commentary
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:SEQUX)
Дневной диапазон
491.77 504.55
Годовой диапазон
414.16 560.00
- Предыдущее закрытие
- 502.05
- Open
- 501.84
- Bid
- 501.00
- Ask
- 501.30
- Low
- 491.77
- High
- 504.55
- Объем
- 125
- Дневное изменение
- -0.21%
- Месячное изменение
- -1.62%
- 6-месячное изменение
- -2.44%
- Годовое изменение
- 13.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.