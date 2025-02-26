FiyatlarBölümler
Dövizler / CACC
CACC: Credit Acceptance Corporation

507.29 USD 3.02 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CACC fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 503.64 ve Yüksek fiyatı olarak 511.01 aralığında işlem gördü.

Credit Acceptance Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CACC haberleri

Günlük aralık
503.64 511.01
Yıllık aralık
414.16 560.00
Önceki kapanış
504.27
Açılış
507.31
Satış
507.29
Alış
507.59
Düşük
503.64
Yüksek
511.01
Hacim
304
Günlük değişim
0.60%
Aylık değişim
-0.38%
6 aylık değişim
-1.21%
Yıllık değişim
14.54%
