Dövizler / CACC
CACC: Credit Acceptance Corporation
507.29 USD 3.02 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CACC fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 503.64 ve Yüksek fiyatı olarak 511.01 aralığında işlem gördü.
Credit Acceptance Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
503.64 511.01
Yıllık aralık
414.16 560.00
- Önceki kapanış
- 504.27
- Açılış
- 507.31
- Satış
- 507.29
- Alış
- 507.59
- Düşük
- 503.64
- Yüksek
- 511.01
- Hacim
- 304
- Günlük değişim
- 0.60%
- Aylık değişim
- -0.38%
- 6 aylık değişim
- -1.21%
- Yıllık değişim
- 14.54%
21 Eylül, Pazar