CACC: Credit Acceptance Corporation

504.36 USD 3.36 (0.67%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CACC de hoy ha cambiado un 0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 502.25, mientras que el máximo ha alcanzado 515.07.

Rango diario
502.25 515.07
Rango anual
414.16 560.00
Cierres anteriores
501.00
Open
505.19
Bid
504.36
Ask
504.66
Low
502.25
High
515.07
Volumen
178
Cambio diario
0.67%
Cambio mensual
-0.96%
Cambio a 6 meses
-1.78%
Cambio anual
13.88%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B