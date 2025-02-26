Devises / CACC
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CACC: Credit Acceptance Corporation
507.29 USD 3.02 (0.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CACC a changé de 0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 503.64 et à un maximum de 511.01.
Suivez la dynamique Credit Acceptance Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CACC Nouvelles
- Tesla, Oracle lead Friday’s market cap stock movers
- ALLY Shares Touch 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings
- CACC's Q2 Earnings Lag on High Costs, Finance Charges Provide Support
- Earnings call transcript: Credit Acceptance misses Q2 2025 EPS forecast
- Credit Acceptance earnings missed by $1.60, revenue topped estimates
- Credit Acceptance (CACC) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- Ezcorp (EZPW) Beats Q3 Earnings and Revenue Estimates
- Credit Acceptance extends $300 million revolving facility to 2028
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- Curreen Capital Partners Q2 2025 Letter
- Credit Acceptance (CACC) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Sequoia Fund Q2 2025 Shareholder Letter
- Credit Acceptance extends revolving secured warehouse facility to 2028
- Monday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Credit acceptance 10% owner sells $10.8M in stock
- Credit Acceptance Announces Extension of Revolving Secured Line of Credit Facility
- Credit acceptance corp exec Rostami sells $189k in stock
- credit acceptance corp reports shareholder voting results
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q1 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- Can Ford Finance Its Future?
- The London Company SMID Cap Vs. Russell 2500 Q4 2024 Commentary
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q4 2024 Update (MUTF:SEQUX)
Range quotidien
503.64 511.01
Range Annuel
414.16 560.00
- Clôture Précédente
- 504.27
- Ouverture
- 507.31
- Bid
- 507.29
- Ask
- 507.59
- Plus Bas
- 503.64
- Plus Haut
- 511.01
- Volume
- 304
- Changement quotidien
- 0.60%
- Changement Mensuel
- -0.38%
- Changement à 6 Mois
- -1.21%
- Changement Annuel
- 14.54%
20 septembre, samedi