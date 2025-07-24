КотировкиРазделы
BEPC: Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Sha

34.24 USD 0.25 (0.72%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BEPC за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.23, а максимальная — 34.85.

Следите за динамикой Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
34.23 34.85
Годовой диапазон
23.73 37.00
Предыдущее закрытие
34.49
Open
34.70
Bid
34.24
Ask
34.54
Low
34.23
High
34.85
Объем
1.016 K
Дневное изменение
-0.72%
Месячное изменение
2.45%
6-месячное изменение
22.15%
Годовое изменение
5.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.