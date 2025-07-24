Валюты / BEPC
BEPC: Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Sha
34.24 USD 0.25 (0.72%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BEPC за сегодня изменился на -0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.23, а максимальная — 34.85.
Следите за динамикой Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.23 34.85
Годовой диапазон
23.73 37.00
- Предыдущее закрытие
- 34.49
- Open
- 34.70
- Bid
- 34.24
- Ask
- 34.54
- Low
- 34.23
- High
- 34.85
- Объем
- 1.016 K
- Дневное изменение
- -0.72%
- Месячное изменение
- 2.45%
- 6-месячное изменение
- 22.15%
- Годовое изменение
- 5.16%
