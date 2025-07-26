Dövizler / BEPC
BEPC: Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Sha
33.75 USD 0.88 (2.54%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BEPC fiyatı bugün -2.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.73 ve Yüksek fiyatı olarak 34.87 aralığında işlem gördü.
Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Sha hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BEPC haberleri
Günlük aralık
33.73 34.87
Yıllık aralık
23.73 37.00
- Önceki kapanış
- 34.63
- Açılış
- 34.80
- Satış
- 33.75
- Alış
- 34.05
- Düşük
- 33.73
- Yüksek
- 34.87
- Hacim
- 1.126 K
- Günlük değişim
- -2.54%
- Aylık değişim
- 0.99%
- 6 aylık değişim
- 20.41%
- Yıllık değişim
- 3.65%
21 Eylül, Pazar