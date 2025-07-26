FiyatlarBölümler
BEPC: Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Sha

33.75 USD 0.88 (2.54%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BEPC fiyatı bugün -2.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 33.73 ve Yüksek fiyatı olarak 34.87 aralığında işlem gördü.

Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Sha hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
33.73 34.87
Yıllık aralık
23.73 37.00
Önceki kapanış
34.63
Açılış
34.80
Satış
33.75
Alış
34.05
Düşük
33.73
Yüksek
34.87
Hacim
1.126 K
Günlük değişim
-2.54%
Aylık değişim
0.99%
6 aylık değişim
20.41%
Yıllık değişim
3.65%
21 Eylül, Pazar