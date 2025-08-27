Валюты / ATRO
ATRO: Astronics Corporation
40.15 USD 0.15 (0.37%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATRO за сегодня изменился на 0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.73, а максимальная — 40.58.
Следите за динамикой Astronics Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
39.73 40.58
Годовой диапазон
14.32 46.60
- Предыдущее закрытие
- 40.00
- Open
- 40.07
- Bid
- 40.15
- Ask
- 40.45
- Low
- 39.73
- High
- 40.58
- Объем
- 1.142 K
- Дневное изменение
- 0.37%
- Месячное изменение
- 11.31%
- 6-месячное изменение
- 67.08%
- Годовое изменение
- 108.25%
