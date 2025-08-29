Devises / ATRO
ATRO: Astronics Corporation
41.60 USD 0.32 (0.76%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ATRO a changé de -0.76% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.89 et à un maximum de 42.43.
Suivez la dynamique Astronics Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ATRO Nouvelles
- Small US defense stocks soar on rush for next-gen battlefield tech
- The Zacks Analyst Blog Highlights Micron, Crowdstrike and Ping An Insurance
- Astronics Corporation (ATRO) Presents at Global Industrials Conference 2025 - Slideshow (NASDAQ:ATRO) 2025-09-17
- 5 High-Flying Aerospace Defense Stocks to Buy for Q4 on Strong Demand
- Zacks.com featured highlights include Flowserve, Zions, Astronics and CommScope
- Astronics émet des obligations convertibles à 0% d’une valeur de 225 millions $ échéant en 2031
- Astronics issues $225 million in 0% convertible notes due 2031
- 4 Stocks Trading Near 52-Week High With More Upside Potential
- New Strong Buy Stocks for September 16th
- Astronics' Aerospace Segment Gains Strength on Rising Demand
- Rocket Lab Gains 6.3% in the Past Month: How to Play the Stock?
- Astronics fixe le prix de ses obligations convertibles à 210 millions de dollars et prévoit un refinancement partiel
- Astronics prices $210 million convertible notes, plans partial refinancing
- L’action d’Astronics Corporation atteint un sommet de 52 semaines à 39,88 USD
- Astronics Corporation stock hits 52-week high at 39.88 USD
- Astronics to offer $210 million in convertible notes, refinance debt
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Astronics (ATRO) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Netflix Leads 8 Hot Prospects Onto Best Stock Lists. Check Out Other New Names Added To IBD 50, Big Cap 20, Other Watchlists
- ATRO Outperforms Industry Over the Past 3 Months: How to Play the Stock?
- New Strong Buy Stocks for September 4th
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- This Defense Stock Hits Buy Zone Amid Powerful Rally As Earnings Soar 341%
- Astronics Corporation (ATRO) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Range quotidien
40.89 42.43
Range Annuel
14.32 46.60
- Clôture Précédente
- 41.92
- Ouverture
- 42.23
- Bid
- 41.60
- Ask
- 41.90
- Plus Bas
- 40.89
- Plus Haut
- 42.43
- Volume
- 1.045 K
- Changement quotidien
- -0.76%
- Changement Mensuel
- 15.33%
- Changement à 6 Mois
- 73.12%
- Changement Annuel
- 115.77%
