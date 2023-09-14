AW BW strategy based EA торгует по сигналам кастомной комбинации индикаторов созданных Bill M. Williams. Этот полностью автоматизированный торговый робот имеет гибкую настройку и множество сценариев работы. В продукт встроено множество полезных функций: автоматический расчет лота, система трейлинга, стоплосс и многое другое. При необходимости может использовать усреднение.

Преимущества:

Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов.

Индикаторы настраиваемые во входных настройках советника.

Возможность автоматического расчета торговых объемов.

Может использоваться подключаемое усреднение.

Встроенная система трейлинга и StopLoss.

Регулируемые сценарии работы советника.

Решение проблем -> ЗДЕСЬ / MT5 версия -> ЗДЕСЬ



Стратегия:

Советник работает одновременно на комбинации 4 индикаторов линейки Bill M. Williams: Аллигатор, индикатор Фракталов, AC, AO.

Индикатор Фракталов отображаются на графике в виде стрелок вверх, или вниз. Индикатор Аллигатор отображается в виде трех скользящих средних. Осцилляторы отображаются двумя окнами ниже основного экрана. Во входных настройках можно отрегулировать настройку индикатора Аллигатор. Другие индикаторы не имеют настраиваемых переменных, так как в стратегии Билла Вильяма эти индикаторы не редактируются.

Вход в рынок:

Сначала советник получает сигнал при пробое индикатора фракталов. Цена должна пробить уровень предыдущего фрактала. Пробой вниз означает селл сигнал. Пробой вверх это бай сигнал.

Далее этот сигнал должен быть подтвержден направлением тенденции в соответствующую сторону от индикатора Аллигатор. Если направление аллигатора соответствует сигналу фракталов, то советник переходит к следующему этапу и подтверждает сигнал двумя осцилляторами AO и AC.

Только после того как осцилляторы подтвердят движение в соответствующую сторону, AW BW strategy based EA откроет ордер на покупку или продажу.

Советник торгует сначала в одном направлении потом в другом, buy - sell - buy. Такая стратегия обеспечивает большую безопастность при затяжных однонаправленных движениях цен.

Выход из позиции:

После того как советник открывает ордер:

1 - Если позиция идет в прибыльную сторону, то активируется трейлинг стоп. Позиция будет закрыта с помощью интеллектуальной системы трейлинга

2 - Если позиция идет в убыточную сторону, то применяется функция усреднения с помощью отложенных ордеров

3 - Дополнительно используется виртуальный стоплосс. Такой вид стоплосс работает от цены безубытка на всю корзину ордеров, не виден брокеру, при удалении советника с чарта, виртуальный стоплосс удаляется, так как является частью советника.

Входные переменные:

MAIN SETTINGS

Size of the first order - Объем для открытия первого ордера. Используется если Enable Autolot calculation отключен

Enable Autolot calculation - Использовать автоматический расчет лота. Автолот позволяет сохранить настройки рисков при изменении депозита

Autolot deposit per 0.01 lots - Объем депозита на каждые 0.01 при использовании автолота

ALLIGATOR INPUTS

Jaw Period - Период синий, наиболее длинной скользящей

Jaw Shift - Сдвиг для длинной скользящей

Teeth Period - Период красной, средней скользящей

Teeth Shift - Сдвиг для средней скользящей

Lips Period - Период зеленой, самой короткой скользящей

Lips Shift - Сдвиг для короткой скользящей

MA Method Alligator - МА метод для расчета индикатора

Applied Price Alligator - Применяемая цена для скользящих

AVERAGING SETTINGS

Use averaging - Выбор использовать или не использовать усреднение с помощью отложенных ордеров

Multiplier for size of orders - Множитель объема для отложенных ордеров, каждый последующий открытый ордер в сетке будет больше предыдущего на данный коэффициент

Step for grids - Регулировка шага между ордерами в корзине, измеряется в пунктах

TAKE PROFIT SETTINGS

Trailing Start - После открытия рыночного ордера при прохождения этого объема пунктов, для ордера будет установлен Trailing, измеряется в пунктах

Trailing Step - После прохождения указанного шага Trailing будет подтягиваться за ценой

STOP LOSS SETTINGS

Stop Loss(0-not use) - Вписать значение для виртуального стоплосс, в пунктах. Стоплосс работает на всю корзину ордеров от цены безубытка.

PROTECTION SETTINGS

Maximum slippage in points - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах для открытия и закрытия ордеров

Maximum spread in points - Максимально допустимый спред для открытия ордеров

Maximum size of orders - Максимальный объем для одного ордера. Измеряется в лотах

Maximum number of orders - Максимально допустимое количество ордеров одного типа

Enable One order per bar filter - Фильтрация количества ордеров в свечу. При выборе "TRUE" советник не сможет открывать более одного ордера за одну свечу.

ADVISOR SETTINGS

Orders Magic number - MagicNumber ордеров советника

Comments of the EA's orders - Комментарий для ордеров советника

Allow to open OP_BUY orders - Разрешить открывать ордера типа OP_BUY

Allow to open OP_SELL orders - Разрешить открывать ордера типа OP_SELL

Allow to open new orders after close - Разрешить отправлять новые ордера после закрытия

Show panel of advisor - Возможность отобразить или скрыть панель советника

Font size in panel - Регулировка размера шрифта на панели