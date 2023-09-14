AW BW strategy based EA

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AW BW strategy based  EA торгует по сигналам кастомной комбинации индикаторов созданных Bill M. Williams. Этот полностью автоматизированный торговый робот имеет гибкую настройку и множество сценариев работы. В продукт встроено множество полезных функций: автоматический расчет лота, система трейлинга, стоплосс и многое другое. При необходимости может использовать усреднение. 

Преимущества: 

  • Подходит для любых типов инструментов и любых таймфреймов.
  • Индикаторы настраиваемые во входных настройках советника. 
  • Возможность автоматического расчета торговых объемов.
  • Может использоваться подключаемое усреднение.
  • Встроенная система трейлинга и StopLoss.
  • Регулируемые сценарии работы советника.
Решение проблем -> ЗДЕСЬ / MT5 версия -> ЗДЕСЬ

Стратегия:

Советник работает одновременно на комбинации 4 индикаторов линейки Bill M. Williams: Аллигатор, индикатор Фракталов, AC, AO.

Индикатор Фракталов отображаются на графике в виде стрелок вверх, или вниз. Индикатор Аллигатор отображается в виде трех скользящих средних. Осцилляторы отображаются двумя окнами ниже основного экрана.  Во входных настройках можно отрегулировать настройку индикатора Аллигатор. Другие индикаторы не имеют настраиваемых переменных, так как в стратегии Билла Вильяма эти индикаторы не редактируются. 

Вход в рынок: 

Сначала советник получает сигнал при пробое индикатора фракталов. Цена должна пробить уровень предыдущего фрактала. Пробой вниз означает селл сигнал. Пробой вверх это бай сигнал. 

Далее этот сигнал должен быть подтвержден направлением тенденции в соответствующую сторону от индикатора Аллигатор. Если направление аллигатора соответствует сигналу фракталов, то советник переходит к следующему этапу и подтверждает сигнал двумя осцилляторами AO и AC. 

Только после того как осцилляторы подтвердят движение в соответствующую сторону,  AW BW strategy based EA откроет ордер на покупку или продажу. 

Советник торгует сначала в одном направлении потом в другом, buy - sell - buy. Такая стратегия обеспечивает большую безопастность при затяжных однонаправленных движениях цен. 

Выход из позиции:

После того как советник открывает ордер:

1 - Если позиция идет в прибыльную сторону, то активируется трейлинг стоп. Позиция будет закрыта с помощью интеллектуальной системы трейлинга

2 - Если позиция идет в убыточную сторону, то применяется функция усреднения с помощью отложенных ордеров

3 - Дополнительно используется виртуальный стоплосс. Такой вид стоплосс работает от цены безубытка на всю корзину ордеров, не виден брокеру, при удалении советника с чарта, виртуальный стоплосс удаляется, так как является частью советника. 

Входные переменные:

MAIN SETTINGS

Size of the first order - Объем для открытия первого ордера. Используется если Enable Autolot calculation отключен

Enable Autolot calculation - Использовать автоматический расчет лота. Автолот позволяет сохранить настройки рисков при изменении депозита

Autolot deposit per 0.01 lots - Объем депозита на каждые 0.01 при использовании автолота

ALLIGATOR INPUTS

Jaw Period - Период синий, наиболее длинной скользящей

Jaw Shift - Сдвиг для длинной скользящей

Teeth Period - Период красной, средней скользящей

Teeth Shift - Сдвиг для средней скользящей

Lips Period - Период зеленой, самой короткой скользящей

Lips Shift - Сдвиг для короткой скользящей

MA Method Alligator - МА метод для расчета индикатора

Applied Price Alligator - Применяемая цена для скользящих

AVERAGING SETTINGS

Use averaging - Выбор использовать или не использовать усреднение с помощью отложенных ордеров

Multiplier for size of orders - Множитель объема для отложенных ордеров, каждый последующий открытый ордер в сетке будет больше предыдущего на данный коэффициент

Step for grids - Регулировка шага между ордерами в корзине, измеряется в пунктах

TAKE PROFIT SETTINGS

Trailing Start - После открытия рыночного ордера при прохождения этого объема пунктов, для ордера будет установлен Trailing, измеряется в пунктах

Trailing Step - После прохождения указанного шага Trailing будет подтягиваться за ценой

STOP LOSS SETTINGS 

Stop Loss(0-not use) - Вписать значение для виртуального стоплосс, в пунктах. Стоплосс работает на всю корзину ордеров от цены безубытка. 

PROTECTION SETTINGS

Maximum slippage in points - Максимально допустимое проскальзывание в пунктах для открытия и закрытия ордеров

Maximum spread in points - Максимально допустимый спред для открытия ордеров

Maximum size of orders - Максимальный объем для одного ордера. Измеряется в лотах

Maximum number of orders - Максимально допустимое количество ордеров одного типа  

Enable One order per bar filter - Фильтрация количества ордеров в свечу. При выборе "TRUE" советник не сможет открывать более одного ордера за одну свечу. 

ADVISOR SETTINGS

Orders Magic number - MagicNumber ордеров советника

Comments of the EA's orders - Комментарий для ордеров советника

Allow to open OP_BUY orders - Разрешить открывать ордера типа OP_BUY

Allow to open OP_SELL orders - Разрешить открывать ордера типа OP_SELL

Allow to open new orders after close - Разрешить отправлять новые ордера после закрытия 

Show panel of advisor - Возможность отобразить или скрыть панель советника

Font size in panel - Регулировка размера шрифта на панели

Отзывы 1
Hoang Loc Tran
724
Hoang Loc Tran 2024.12.02 11:02 
 

EA very good! i like it.

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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Poison Ivy
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5 (1)
Эксперты
Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
Spider Crazy Pro
Michela Russo
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Эксперты
Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
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Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
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Фильтр:
Hoang Loc Tran
724
Hoang Loc Tran 2024.12.02 11:02 
 

EA very good! i like it.

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