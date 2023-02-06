Univers

Торговый советник Universe – это  торговый робот для МТ4, имеющий в своем арсенале возможность торговать по следующим индикаторам:

  • MACD
  • CCI
  • WPR
  • AO
  • STOCHASTIC
  • MOMENTUM
  • DEMARKER

Выбор торгуемого индикатора можно произвести во внутренних настройках советника. 

Рабочий тайм фрейм советника H1, но можно использовать и на более младший ТФ это увеличит количество сделок, соответственно прибыльность и риск.

Рекомендуемые торговые пары EURUSD, GBPCAD, EURCAD и другие флетовые пары. 

PROMO BUY 1 GET 2 FREE - https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754575

Преимущества советника Universe

В основном большинство сделок закрываться в течении часа, редко когда сделки висят более суток, это позволяет не получать эмоциональную нагрузку от использования советника.

У советника высокая показатель Profit Factor 4,13 и Recovery Factor 15,77 исходя из данных реальной торговли в интревал 1.5 месяца (скрин № 2). При бектестировании на интервале 1 года с января 2022 по декабрь 2022 советник показал среднею доходность около 5 % месяц, при максимальной просадке в 24%. Данный советник использует усреднение при этом итоговые риски вы можете задать сами, выставить граничный риск по эквити, или закрытие сделок путем ограничения максимальной длительности сделки. Я в своей торговле при прогнозируемом движении рынка доливаю средства при увеличении просадки, вы можете делать так же но вы должны осознано понимать то что вы делаете и чем вы рискуете, конечный риск всегда на вас, поэтому не будьте жадными иногда лучше принять убыток и продолжить торговлю. 

Для контроля рисков в советнике можно ограничивать максимальное количество ордеров для усреднения, а так же риск по equity.  

Не один советник не будет Граалем на рынке, у данного советника так же есть и свои слабые места, поговорим про них.

Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли. 

Коэффициент увеличения ордеров для построения усреднения можно самостоятельно регулировать, что позволит вам самостоятельно снижать или увеличивать риск в торговле. Тем самым можно полностью выключить мартингейл в торговли.

За регулировку коэффициента увеличения лотажности при усреднении отвечает настройка Lot Multiplier.

Рекомендации по использованию советника

Депозит от 100 $ на центовом счете или от 2500$ на обычном счете. Торговый лот 0,01 на каждые 2000 знаков депозита. Рекомендуемое кредитное плечо 1:500 и выше. Сет файлы и рекомендации для настройки, выдам всем моим клиентам.


Отзывы 2
Chris Barnhart
53
Chris Barnhart 2023.11.13 18:52 
 

Fantastic EA with loads of diversity. It also comes with a developer (Sergey) who even takes the time to introduce himself to his customer base, AND put together set files and bonuses based on your personal account/broker etc. I literally couldn't ask or expect better support. Thanks again for everything Sergey!

VIKRAMSINGH RAJPUROHIT
29
VIKRAMSINGH RAJPUROHIT 2023.05.08 13:26 
 

this is great EA and good result

