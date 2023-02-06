В основном большинство сделок закрываться в течении часа, редко когда сделки висят более суток, это позволяет не получать эмоциональную нагрузку от использования советника.

У советника высокая показатель Profit Factor 4,13 и Recovery Factor 15,77 исходя из данных реальной торговли в интревал 1.5 месяца (скрин № 2). При бектестировании на интервале 1 года с января 2022 по декабрь 2022 советник показал среднею доходность около 5 % месяц, при максимальной просадке в 24%. Данный советник использует усреднение при этом итоговые риски вы можете задать сами, выставить граничный риск по эквити, или закрытие сделок путем ограничения максимальной длительности сделки. Я в своей торговле при прогнозируемом движении рынка доливаю средства при увеличении просадки, вы можете делать так же но вы должны осознано понимать то что вы делаете и чем вы рискуете, конечный риск всегда на вас, поэтому не будьте жадными иногда лучше принять убыток и продолжить торговлю.

Для контроля рисков в советнике можно ограничивать максимальное количество ордеров для усреднения, а так же риск по equity.

Не один советник не будет Граалем на рынке, у данного советника так же есть и свои слабые места, поговорим про них.

Советник применяет усреднение с коэффициентным увеличением лота, вам нужно понимать это перед использованием советника, тем не менее стратегия показала себя хорошо как при тестировании на истории так и при реальной торговли.

Коэффициент увеличения ордеров для построения усреднения можно самостоятельно регулировать, что позволит вам самостоятельно снижать или увеличивать риск в торговле. Тем самым можно полностью выключить мартингейл в торговли.

За регулировку коэффициента увеличения лотажности при усреднении отвечает настройка Lot Multiplier.