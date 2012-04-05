Kredzia MTF Candle Panel

Panel świec KREDZIA MTF zapewnia kompaktowy widok rozwoju świec w wielu ramach czasowych bezpośrednio na aktywnym wykresie MetaTrader 5. Jest on przeznaczony dla traderów, którzy chcą porównać aktualną strukturę cen w różnych ramach czasowych, zachowując jednocześnie niezmieniony wykres główny.

Dzięki wyświetlaniu bieżących i poprzednich świec obok siebie na kilku interwałach czasowych, inwestorzy mogą wizualnie wyszukiwać formacje świecowe i kontekst cenowy bez konieczności ciągłego przełączania głównego interwału wykresu. Wskaźnik wspiera tę ręczną obserwację, ale nie wykrywa, nie nazywa ani nie sygnalizuje automatycznie formacji świecowych.

Panel może wyświetlać tylko bieżącą świecę, bieżącą świecę z jedną poprzednią świecą lub bieżącą świecę z dwiema poprzednimi świecami dla każdego wybranego przedziału czasowego. Każda świeca jest generowana z danych brokerskich OHLC. Korpusy świec byczych i niedźwiedzich, knoty i względne proporcje są wyświetlane za pomocą wspólnej skali cenowej wewnątrz każdej karty przedziału czasowego.

Bieżąca świeca aktualizuje się wraz z nadchodzącymi tickami brokera. Opcjonalne odliczanie obok etykiety przedziału czasowego pokazuje czas pozostały do ​​zamknięcia bieżącej świecy, na podstawie czasu serwera brokera.


OBSŁUGIWANE OKRESY CZASOWE
Panel obsługuje przedziały czasowe M1, M2, M3, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 i MN1. Ramy czasowe są włączane i wyłączane bezpośrednio z panelu. W każdym wierszu znajdują się maksymalnie cztery wybrane karty przedziałów czasowych, a kolejne wybory są automatycznie kontynuowane w następnym wierszu.

Domyślnie wybrano M5, M15, H1 i H4.


WYSTAWA ŚWIEC
- Wybierz 1, 2 lub 3 świece na dany przedział czasowy.
- Monitoruj aktualnie formującą się świecę i do dwóch poprzednich zamkniętych świec.
- Wizualnie porównuj świece w różnych ramach czasowych, aby zidentyfikować potencjalne formacje świecowe i kontekst cenowy.
- Wyświetlanie proporcjonalnych korpusów i knotów świec w oparciu o dane OHLC brokera.
- Użyj osobnych konfigurowalnych kolorów dla świec byczych i niedźwiedzich.
- Zachowaj niezależność ram czasowych źródłowych od ram czasowych głównego wykresu.


ELEMENTY STEROWANIA PANELU
- Interaktywne przyciski przedziałów czasowych dla wszystkich obsługiwanych okresów.
- Nazwa przedziału czasowego i opcjonalne odliczanie do zamknięcia świecy nad każdą grupą świec.
- Cztery karty przedziałów czasowych w każdym rzędzie.
- Zwiń panel do widoku zawierającego tylko nagłówek, a następnie ponownie go rozwiń.
- Wybierz dowolny róg wykresu jako początkowy punkt zaczepienia.
- Konfiguracja przesunięć poziomych i pionowych.
- Skaluj cały panel od 60% do 200%.


ZAPISANE USTAWIENIA
Po włączeniu współdzielonych ustawień terminala wskaźnik zapisuje wybrane ramy czasowe oraz stan zwinięty lub rozwinięty w zmiennych globalnych terminala MetaTrader. Róg panelu, przesunięcia X i Y oraz skala panelu są zawsze pobierane bezpośrednio z bieżących danych wejściowych wskaźnika, więc zmiana układu jest stosowana natychmiast po potwierdzeniu okna danych wejściowych.

Polecenie „Reset Shared Settings” usuwa zapisany wybór przedziału czasowego i stan złożenia podczas inicjalizacji. Po jednorazowym użyciu należy przywrócić wartość „false”, aby ustawienia mogły zostać zapisane i ponownie użyte.


WYGLĄD
Ciemny motyw panelu jest w pełni konfigurowalny. Użytkownik może zmienić tło panelu, tło karty z przedziałem czasowym, obramowania i separatory, etykiety i timer, tekst nagłówka, akcent aktywnego przedziału czasowego, kolor świecy wzrostowej i kolor świecy spadkowej.


WAŻNE DO WIEDZENIA
- Dane dotyczące świec pobierane są od aktualnie podłączonego brokera dla danego symbolu wykresu.
- Bieżąca świeca może się zmienić do momentu zamknięcia jej przedziału czasowego.
- Odliczanie odbywa się na podstawie czasu serwera brokerskiego, a nie czasu komputera lokalnego.
- Różni brokerzy mogą generować różne świece ze względu na czas serwera, ceny, spready i dostępną historię.
- Zmiana głównego przedziału czasowego wykresu nie powoduje zmiany przedziałów czasowych wybranych w panelu.
- Wskaźnik nie otwiera, nie zamyka ani nie modyfikuje transakcji i nie generuje sygnałów handlowych.


SZYBKA KONFIGURACJA
1. Dołącz panel świec KREDZIA MTF do wykresu MetaTrader 5.
2. Wybierz żądane przedziały czasowe za pomocą przycisków panelu.
3. Wybierz, czy chcesz wyświetlać 1, 2 czy 3 świece na przedział czasowy.
4. Włącz lub wyłącz odliczanie do zamknięcia świecy.
5. W razie potrzeby dostosuj narożniki, przesunięcia X i Y, skalę i kolory.
6. Użyj przycisku nagłówka, aby zwinąć lub rozwinąć panel.


WSPARCIE
Aby uzyskać pomoc, skorzystaj z sekcji komentarzy do produktu lub wyślij prywatne wiadomości MQL5. Dołącz symbol, przedział czasowy wykresu, brokera, kompilację terminala, zrzut ekranu i ustawienia wskaźnika, aby można było odtworzyć problem.


ZASTRZEŻENIE

Panel Świecowy KREDZIA MTF do narzędzia do tworzenia wykresów informacyjnych. Nie ma rozwiązania finansowego, nie istnieje rozwiązanie rynku, nie jest dostępne rozwiązanie transakcyjne, nie otwiera ani nie zamyka transakcji, nie modyfikuje działań, nie jest zarządzany ani nie wyklucza żadnego wyniku końcowego. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za interpretację danych ze świec, weryfikację informacji brokerskich i wynikanie z innego źródła.





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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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