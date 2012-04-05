Kredzia MTF Candle Panel

Panel świec KREDZIA MTF zapewnia kompaktowy widok rozwoju świec w wielu ramach czasowych bezpośrednio na aktywnym wykresie MetaTrader 5. Jest on przeznaczony dla traderów, którzy chcą porównać aktualną strukturę cen w różnych ramach czasowych, zachowując jednocześnie niezmieniony wykres główny.





Dzięki wyświetlaniu bieżących i poprzednich świec obok siebie na kilku interwałach czasowych, inwestorzy mogą wizualnie wyszukiwać formacje świecowe i kontekst cenowy bez konieczności ciągłego przełączania głównego interwału wykresu. Wskaźnik wspiera tę ręczną obserwację, ale nie wykrywa, nie nazywa ani nie sygnalizuje automatycznie formacji świecowych.





Panel może wyświetlać tylko bieżącą świecę, bieżącą świecę z jedną poprzednią świecą lub bieżącą świecę z dwiema poprzednimi świecami dla każdego wybranego przedziału czasowego. Każda świeca jest generowana z danych brokerskich OHLC. Korpusy świec byczych i niedźwiedzich, knoty i względne proporcje są wyświetlane za pomocą wspólnej skali cenowej wewnątrz każdej karty przedziału czasowego.





Bieżąca świeca aktualizuje się wraz z nadchodzącymi tickami brokera. Opcjonalne odliczanie obok etykiety przedziału czasowego pokazuje czas pozostały do ​​zamknięcia bieżącej świecy, na podstawie czasu serwera brokera.









OBSŁUGIWANE OKRESY CZASOWE

Panel obsługuje przedziały czasowe M1, M2, M3, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1 i MN1. Ramy czasowe są włączane i wyłączane bezpośrednio z panelu. W każdym wierszu znajdują się maksymalnie cztery wybrane karty przedziałów czasowych, a kolejne wybory są automatycznie kontynuowane w następnym wierszu.





Domyślnie wybrano M5, M15, H1 i H4.









WYSTAWA ŚWIEC

- Wybierz 1, 2 lub 3 świece na dany przedział czasowy.

- Monitoruj aktualnie formującą się świecę i do dwóch poprzednich zamkniętych świec.

- Wizualnie porównuj świece w różnych ramach czasowych, aby zidentyfikować potencjalne formacje świecowe i kontekst cenowy.

- Wyświetlanie proporcjonalnych korpusów i knotów świec w oparciu o dane OHLC brokera.

- Użyj osobnych konfigurowalnych kolorów dla świec byczych i niedźwiedzich.

- Zachowaj niezależność ram czasowych źródłowych od ram czasowych głównego wykresu.









ELEMENTY STEROWANIA PANELU

- Interaktywne przyciski przedziałów czasowych dla wszystkich obsługiwanych okresów.

- Nazwa przedziału czasowego i opcjonalne odliczanie do zamknięcia świecy nad każdą grupą świec.

- Cztery karty przedziałów czasowych w każdym rzędzie.

- Zwiń panel do widoku zawierającego tylko nagłówek, a następnie ponownie go rozwiń.

- Wybierz dowolny róg wykresu jako początkowy punkt zaczepienia.

- Konfiguracja przesunięć poziomych i pionowych.

- Skaluj cały panel od 60% do 200%.









ZAPISANE USTAWIENIA

Po włączeniu współdzielonych ustawień terminala wskaźnik zapisuje wybrane ramy czasowe oraz stan zwinięty lub rozwinięty w zmiennych globalnych terminala MetaTrader. Róg panelu, przesunięcia X i Y oraz skala panelu są zawsze pobierane bezpośrednio z bieżących danych wejściowych wskaźnika, więc zmiana układu jest stosowana natychmiast po potwierdzeniu okna danych wejściowych.





Polecenie „Reset Shared Settings” usuwa zapisany wybór przedziału czasowego i stan złożenia podczas inicjalizacji. Po jednorazowym użyciu należy przywrócić wartość „false”, aby ustawienia mogły zostać zapisane i ponownie użyte.









WYGLĄD

Ciemny motyw panelu jest w pełni konfigurowalny. Użytkownik może zmienić tło panelu, tło karty z przedziałem czasowym, obramowania i separatory, etykiety i timer, tekst nagłówka, akcent aktywnego przedziału czasowego, kolor świecy wzrostowej i kolor świecy spadkowej.









WAŻNE DO WIEDZENIA

- Dane dotyczące świec pobierane są od aktualnie podłączonego brokera dla danego symbolu wykresu.

- Bieżąca świeca może się zmienić do momentu zamknięcia jej przedziału czasowego.

- Odliczanie odbywa się na podstawie czasu serwera brokerskiego, a nie czasu komputera lokalnego.

- Różni brokerzy mogą generować różne świece ze względu na czas serwera, ceny, spready i dostępną historię.

- Zmiana głównego przedziału czasowego wykresu nie powoduje zmiany przedziałów czasowych wybranych w panelu.

- Wskaźnik nie otwiera, nie zamyka ani nie modyfikuje transakcji i nie generuje sygnałów handlowych.









SZYBKA KONFIGURACJA

1. Dołącz panel świec KREDZIA MTF do wykresu MetaTrader 5.

2. Wybierz żądane przedziały czasowe za pomocą przycisków panelu.

3. Wybierz, czy chcesz wyświetlać 1, 2 czy 3 świece na przedział czasowy.

4. Włącz lub wyłącz odliczanie do zamknięcia świecy.

5. W razie potrzeby dostosuj narożniki, przesunięcia X i Y, skalę i kolory.

6. Użyj przycisku nagłówka, aby zwinąć lub rozwinąć panel.









WSPARCIE

Aby uzyskać pomoc, skorzystaj z sekcji komentarzy do produktu lub wyślij prywatne wiadomości MQL5. Dołącz symbol, przedział czasowy wykresu, brokera, kompilację terminala, zrzut ekranu i ustawienia wskaźnika, aby można było odtworzyć problem.









ZASTRZEŻENIE

Panel Świecowy KREDZIA MTF do narzędzia do tworzenia wykresów informacyjnych. Nie ma rozwiązania finansowego, nie istnieje rozwiązanie rynku, nie jest dostępne rozwiązanie transakcyjne, nie otwiera ani nie zamyka transakcji, nie modyfikuje działań, nie jest zarządzany ani nie wyklucza żadnego wyniku końcowego. Użytkownik pozostaje odpowiedzialny za interpretację danych ze świec, weryfikację informacji brokerskich i wynikanie z innego źródła.









