RSI Heatmap MT5


RSI HEATMAP [tambangEA] — профессиональный индикатор импульса и структуры рынка, который сочетает в себе индекс относительной силы (RSI), сигнальную линию RSI, подтвержденную логику пересечения, динамические уровни поддержки и сопротивления, рыночную информацию в реальном времени и быструю навигацию по многосимвольным графикам.
Индикатор разработан, чтобы помочь трейдерам понять направление импульса, определить важные уровни реакции, отслеживать волатильность и торговые издержки, а также быстро переключаться между выбранными символами без ручного повторного открытия графиков.
Он подходит для Форекс, золота, индексов, товаров и других инструментов, поддерживаемых MetaTrader.

Основные характеристики
Осциллятор RSI с сигнальной линией на основе SMA
Подтвержденное обнаружение пересечений RSI
Динамические бычьи уровни поддержки
Динамические медвежьи уровни сопротивления
Расчет ближайших уровней поддержки и сопротивления
Визуализация перекупленности, перепроданности и сжатия
Подтверждающие маркеры бычьего и медвежьего тренда
Панель мониторинга в реальном времени
Информация о текущем RSI и RSI закрытых свечей
Мониторинг спреда и ATR
Статистика активных и пробитых уровней
Аннулирование уровней на основе закрытия или фитиля
Панель переключения графиков для нескольких символов
Автоматическое сохранение текущего таймфрейма при смене символов
Настраиваемый список символов
Нормализация пунктов и пипов для Forex и XAU/GOLD
Интерфейс, совместимый с темными графиками
Шрифт панели мониторинга Consolas для четкого выравнивания чисел

Как работает индикатор
RSI и сигнальная линия
Индикатор рассчитывает стандартный RSI на основе цен закрытия.

Сигнальная линия рассчитывается как простая скользящая средняя значений RSI.

Эта комбинация помогает более четко выявлять изменения импульса, чем использование одной линии RSI.

Логика бычьих уровней
Бычий тренд подтверждается, когда:
RSI пересекает свою сигнальную линию сверху вниз
RSI остается ниже уровня 50 в момент пересечения
Пересечение происходит на завершенной свече
После подтверждения индикатор ищет назад последнюю медвежью свечу в заданном диапазоне просмотра.
Минимум этой медвежьей свечи используется в качестве динамического бычьего уровня поддержки.
Уровень продолжается вперед, пока не будет пробит выбранным условием пробоя.

Логика медвежьих уровней
Медвежий тренд подтверждается, когда:
RSI пересекает свою сигнальную линию снизу вверх
RSI остается выше уровня 50 в момент пересечения
Пересечение происходит на завершенной свече
После подтверждения индикатор ищет назад последнюю бычью свечу в заданном диапазоне просмотра.
Максимум этой бычьей свечи используется в качестве динамического медвежьего уровня сопротивления.
Уровень продолжается вперед, пока не будет пробит выбранным условием пробоя.

Логика пробоя
Индикатор поддерживает два метода аннулирования уровней.
Пробитие закрытия
Уровень поддержки или сопротивления считается пробитым только тогда, когда свеча закрывается выше этого уровня.
Этот метод помогает уменьшить количество ложных аннулирований, вызванных временным пробоем фитиля.
Пробитие фитиля
Уровень считается пробитым, как только максимум или минимум свечи пересекает этот уровень.
Этот метод реагирует быстрее, но может приводить к более частому аннулированию уровней в условиях волатильного рынка.

Тепловая карта RSI и зоны отсчета
В дополнительном окне RSI отображается линия RSI, сигнальная линия и зоны отсчета импульса.
Зона перекупленности
RSI больше или равно 70 указывает на состояние перекупленности.
Показатель перекупленности не означает автоматически, что рынок должен развернуться. Во время сильных бычьих трендов RSI может оставаться в состоянии перекупленности в течение длительного периода.
Зона перепроданности
RSI меньше или равно 30 указывает на состояние перепроданности.
Показатель перепроданности не означает автоматически, что рынок должен расти. В периоды сильных медвежьих трендов RSI может оставаться в зоне перепроданности в течение длительного времени.
Зона сжатия средней линии
RSI между 40 и 60 указывает на нейтральное или сжатое состояние импульса.
Эта область может указывать на:
консолидацию,
накопление,
распределение,
снижение импульса,
или подготовку к новому направленному движению.
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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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Agus Santoso
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5 (1)
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3.67 (3)
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Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Hedging Locking MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/99489 Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99490 Hedging Locking — Многосимвольный хеджирующий сетевой советник Hedging Locking — это автоматизированная торговая система для MetaTrader 4/5, разработанная на основе концепции хеджированного входа + адаптивной блокировки/управления сеткой. Советник запускает цикл, одновременно открывая позиции на покупку и продажу по выбранным символам, а затем управляет риском, используя д
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
Блоги MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/770814 Версия для MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 РАЛЛИ БАЗА РАЛЛИ (RBR), ДРОП БАЗА РАЛЛИ (DBR), ДРОП БАЗА ДРОП (DBD), РАЛЛИ БАЗА ДРОП (RBD), РАЗРЫВ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (FVG) / ДИСБАЛАНС, СКРЫТАЯ БАЗА Представляем советника «Помощник спроса и предложения» (EA) — ваш незаменимый инструмент для точной и уверенной навигации в динамичном мире финансовых рынков. Этот передовой советник тщательно разработан, чтобы предоставить тре
FREE
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
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Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
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Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
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Agus Santoso
5 (1)
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5 (1)
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Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
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