Basket Mean Reversion Strategy (BMR) — мультисимвольный советник для торговли на возврате к среднему, который торгует коррелированную корзину инструментов как единый спред. Когда корзина слишком сильно отклоняется от своего статистического среднего, BMR открывает противоположную позицию по всей корзине и закрывает её по мере возврата спреда к среднему.

Режим «Автопилот» — полностью автоматическая торговля; либо переключитесь в режим «Только сигналы» со звуковыми оповещениями и инструкциями для ручной торговли, чтобы подтверждать каждый вход самостоятельно.

Адаптивный контроль риска — стоп-лосс и тейк-профит на основе волатильности с фиксированным запасным вариантом, фильтр по спреду, предварительная проверка маржи, автоматический откат при сбое любой части сделки и опциональная защитная остановка по убытку корзины.

Подходит для разных таймфреймов — скальпинг (M1–M15), внутридневная торговля (M30–H1), свинг-торговля (H4–D1). Адаптивные стопы сохраняют стабильное поведение системы при изменении волатильности.

Живая панель — индикатор z-score, история последних сигналов, веса инструментов, направления позиций, позиции и P&L, масштабируемый шрифт и элементы управления окном.

Без DLL. Полностью на MQL5. Быстрый в Стратегическом тестере.

Дисклеймер о рисках: торговля с кредитным плечом сопряжена с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Сначала протестируйте на демо-счёте.