Basket Mean Reversion Strategy

Basket Mean Reversion Strategy (BMR) — мультисимвольный советник для торговли на возврате к среднему, который торгует коррелированную корзину инструментов как единый спред. Когда корзина слишком сильно отклоняется от своего статистического среднего, BMR открывает противоположную позицию по всей корзине и закрывает её по мере возврата спреда к среднему.

Режим «Автопилот» — полностью автоматическая торговля; либо переключитесь в режим «Только сигналы» со звуковыми оповещениями и инструкциями для ручной торговли, чтобы подтверждать каждый вход самостоятельно.

Адаптивный контроль риска — стоп-лосс и тейк-профит на основе волатильности с фиксированным запасным вариантом, фильтр по спреду, предварительная проверка маржи, автоматический откат при сбое любой части сделки и опциональная защитная остановка по убытку корзины.

Подходит для разных таймфреймов — скальпинг (M1–M15), внутридневная торговля (M30–H1), свинг-торговля (H4–D1). Адаптивные стопы сохраняют стабильное поведение системы при изменении волатильности.

Живая панель — индикатор z-score, история последних сигналов, веса инструментов, направления позиций, позиции и P&L, масштабируемый шрифт и элементы управления окном.

Без DLL. Полностью на MQL5. Быстрый в Стратегическом тестере.

Дисклеймер о рисках: торговля с кредитным плечом сопряжена с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих. Сначала протестируйте на демо-счёте.


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Cence Jk Oizeijoozzisa
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TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
Другие продукты этого автора
RSI Alert Tool
Clemence Benjamin
4.83 (6)
Индикаторы
This wonderful tool works on any pair producing alerts whenever the market enters the overbought and oversold zones of the market. The signals come as  BUY or SELL but it does not necessarily mean you should go on and execute order, but that you should begin to study the chart for potential reversal. For advanced signal tools check out some of our premium tools like Dual Impulse.
FREE
Harmonic Hybrid
Clemence Benjamin
Индикаторы
Сигналы снайперского входа MFI и RSI для синтетики Boom и Crash поставляются с мощными системами оповещения о входе, а для более продвинутых сигналов фильтрации рассмотрите Harmonic Hybrid Pilot Pro.При торговле шипами у вас есть три ордера, логически расположенных для распределения риска, и третий ордер, наконец, близка к самой высокой вероятности всплеска. Сигналы становятся недействительными через пятнадцать минут после окончательного ордера, и убытки должны быть закрыты немедленно. Что касае
FREE
Dual Impulse MT4
Clemence Benjamin
Индикаторы
Reliable swing and trend-continuation signals designed to support disciplined trading and efficient risk management. The system provides pre-calculated SL and TP levels, allowing traders to define position size according to their own risk preferences. A built-in liquidity-filtration algorithm helps isolate high-quality setups by filtering out low-probability signals, ensuring clearer and more actionable trade opportunities. This tool is suitable for traders who value structure, precision, and f
Dual Impulse
Clemence Benjamin
Индикаторы
Это пользовательский индикатор, основанный на ценовом действии свечей. Он генерирует оповещения о сигналах покупки или продажи по любому торговому инструменту. Доступны пояснительные материалы по проверке сигналов, методам входа и выхода. Чтобы узнать больше, найдите пояснительные видеоролики по запросу Benjc Trade Advisor на YouTube. Последняя версия включает фильтры трендов и осцилляторов для повышения точности сигналов. Цена продукта увеличена для неограниченного использования и аренды. Бу
Institutional Trading Zones
Clemence Benjamin
Индикаторы
Торгуйте как крупные игроки! ITZ — это идеальный инструмент для трейдеров, которые хотят соответствовать институциональным движениям. Он информирует вас о входящих и исходящих рыночных сессиях, используя высокооптимизированные стратегии для сигналов сессий. Основные характеристики: Поддержка нескольких валют — торгуйте разными активами без усилий. Оптимизирован для таймфреймов от M1 до M30 — идеально подходит для скальперов и дневных трейдеров. 3 мощные стратегии сигналов — разработаны для в
News Champion
Clemence Benjamin
Утилиты
News Champion is a disciplined Expert Advisor designed for traders who operate around high-impact economic releases on fast-moving currency pairs. Rather than attempting to predict outcomes, the system focuses on structured execution around event-driven volatility, particularly in the critical minutes surrounding major macroeconomic announcements where price discovery is most aggressive. Optimized for the M1 timeframe, News Champion aligns with the reality that most market displacement during
Price Action Range Intelligence
Clemence Benjamin
Индикаторы
P A R Intelligence is a multi-strategy trading indicator designed for professional traders who demand precision, flexibility, and advanced market analysis. This powerful tool combines two proven trading methodologies into one seamless interface, providing institutional-grade support/resistance detection with intelligent breakout and pattern recognition systems. Why This Is Your Ultimate Trading Edge DUAL-STRATEGY ARCHITECTURE Choose between - or combine - two powerful trading approaches:
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