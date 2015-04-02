PBX Us30 M1 Scalper Pro

PBX US30 M1 Pro — это профессиональная технология скальпинга по индексу US30, разработанная для серьезных трейдеров, готовых к риску.

Ее цель — достижение точного, строгого исполнения и профессионального управления.

PBX US30 M1 Pro — это профессиональная автоматизированная торговая система, созданная специально для платформы MetaTrader 5 (MT5), ориентированная на внутридневной скальпинг по индексу US30 (индекс Доу Джонса). В основе системы лежит отработанная модель трендовой торговли PBX (Waterfall), дополненная механизмами подтверждения тренда, фильтрации цен и контроля рисков. Она точно отбирает высококачественные торговые возможности для следования за трендом на таймфрейме M1 (1 минута), помогая трейдерам добиться более автоматизированного опыта торговли.

В отличие от стратегий, ориентированных на высокочастотную торговлю, PBX US30 M1 Scalper Pro ставит качество сделок выше количества. Система придерживается философии «терпеливого ожидания и использования только высоковероятных возможностей», совершая сделки только тогда, когда одновременно выполняются все основные условия. Это эффективно отфильтровывает сигналы низкого качества на волатильных рынках, снижая дополнительные затраты на вход через гэпы и частую торговлю, гарантируя, что каждая сделка строится на более строгом верхнем пределе логики стратегии.

Контроль рисков остается основой этой системы. Советник использует модель независимого входа в каждую сделку. Для каждого ордера уровни стоп-лосса и тейк-профита устанавливаются одновременно при открытии, гарантируя четкое планирование риска и цели каждой сделки до входа на рынок. Система не меняет произвольно торговые правила и не выполняет логику, подверженную влиянию рыночных настроений, последовательно придерживаясь процедурной дисциплины для обеспечения долгосрочной стабильной работы.

PBX US30 M1 Scalper Pro прошел обширное тестирование на исторических данных в процессе разработки, а также **проверку на реальных данных и вневыборочную проверку** для постоянной оптимизации, стремясь снизить чрезмерный риск и улучшить адаптивность стратегии к различным рыночным условиям. Независимо от трендовых рынков или сложных переходов, система совершает сделки по последовательным правилам, избегая эмоционального вмешательства человека и помогая трейдерам поддерживать последовательную торговую дисциплину.

Если вы ищете профессиональный советник, ориентированный на индекс US30 M1 и стремящийся к балансу между определением тренда, контролем рисков и эффективностью автоматического исполнения ордеров, PBX US30 M1 Scalper Pro — достойный вариант. Он подходит для инвесторов, желающих повысить эффективность исполнения ордеров, уменьшить вмешательство человека и поддерживать дисциплинированную торговлю в долгосрочной перспективе.

Рекомендуется тщательно протестировать его на демо-счете или на реальном счете с небольшим капиталом перед первым использованием. Разумно распределяйте позиции в соответствии с вашей толерантностью к риску и работайте в высококачественной торговой среде, чтобы обеспечить контролируемый торговый опыт. Успешная автоматическая торговля не гарантирует будущей прибыли, но грамотное управление рисками, стабильная логика исполнения и строгая торговая дисциплина всегда являются основой для долгосрочной торговли.

Рекомендуемая торговая среда

Торговый инструмент: US30 (индекс Доу Джонса). Пожалуйста, подтвердите, что ваш брокер предлагает торговлю этим индексом.

Рекомендуется использовать ECN/счет с необработанным спредом для снижения начального торгового риска. Рекомендуется использовать кредитное плечо 1:100 или выше, а также круглосуточную работу VPS (5 дней в неделю) для обеспечения стабильного исполнения ордеров советника.

Рекомендуется начать с 500 долларов на счету; для более адекватного резерва риска и лучшего управления капиталом рекомендуется баланс счета в 1000 долларов или более.

Быстрый старт

Загрузите PBX US30 M1 Scalper Pro на график US30 M1.

Убедитесь, что функция автоторговли включена.

Советник автоматически выполнит анализ рынка, распознавание сигналов, исполнение ордеров и управление рисками в соответствии со своими встроенными стратегиями, без необходимости ручного вмешательства для ювелирных изделий.
PBX US30 M1 Pro — eto professional'naya tekhnologiya skal'pinga po indeksu US30, razrabotannaya dlya ser'yeznykh treyderov, gotovykh k risku.

Yeye tsel' — dostizheniye tochnogo, strogogo ispolneniya i professional'nogo upravleniya.

PBX US30 M1 Pro — eto professional'naya avtomatizirovannaya torgovaya sistema, sozdannaya spetsial'no dlya platformy MetaTrader 5 (MT5), oriyentirovannaya na vnutridnevnoy skal'ping po indeksu US30 (indeks Dou Dzhonsa). V osnove sistemy lezhit otrabotannaya model' trendovoy torgovli PBX (Waterfall), dopolnennaya mekhanizmami podtverzhdeniya trenda, fil'tratsii tsen i kontrolya riskov. Ona tochno otbirayet vysokokachestvennyye torgovyye vozmozhnosti dlya sledovaniya za trendom na taymfreyme M1 (1 minuta), pomogaya treyderam dobit'sya boleye avtomatizirovannogo opyta torgovli.

V otlichiye ot strategiy, oriyentirovannykh na vysokochastotnuyu torgovlyu, PBX US30 M1 Scalper Pro stavit kachestvo sdelok vyshe kolichestva. Sistema priderzhivayetsya filosofii «terpelivogo ozhidaniya i ispol'zovaniya tol'ko vysokoveroyatnykh vozmozhnostey», sovershaya sdelki tol'ko togda, kogda odnovremenno vypolnyayutsya vse osnovnyye usloviya. Eto effektivno otfil'trovyvayet signaly nizkogo kachestva na volatil'nykh rynkakh, snizhaya dopolnitel'nyye zatraty na vkhod cherez gepy i chastuyu torgovlyu, garantiruya, chto kazhdaya sdelka stroitsya na boleye strogom verkhnem predele logiki strategii.

控制'riskov ostayetsya osnovoy etoy 系统。苏联 ispol'zuyet 模型 nezavisimogo vkhoda v kazhduyu sdelku。 Dlya kazhdogo 命令 a urovni 止损和 teyk-profita ustanavlivayutsya odnovremenno pri otkrytii，garantiruya chetkoye planirovaniye 风险卡和 tseli kazhdoy sdelki do vkhoda na rynok。系统将在 vypolnyayet logiku、podverzhennuyu vliyaniyu rynochnykh nastroyeniy、posledovatel'no proprzhivayas' protsedurnoy distsipliny dlya obespecheniya dolgosrochnoy stable'noy raboty 中实现。

PBX US30 M1 Scalper Pro proshel obshirnoye testirovaniye na istoricheskikh dannykh v protsesse razrabotki，a takzhe **proverku na real'nykh dannykh i vnevyborochnuyu prorku** dlya postoyannoy optimizatsii，stremyas'snizit'chrezmernyy 风险我 uluchshit'适应乌斯洛维亚的战略。 Nezavisimo ot trendovykh rynkov ili slozhnykh perekhodov，sistema sovershayet sdelki po posledovatel'nym pravilam，izbegaya emotionsional'nogo vmeshatel'stva cheloveka 和 pomogaya treyderam podderzhivat' posledovatel'nuyu torgovuyu distsiplinu。

Yesli vy ishchete professional'nyy sovetnik, oriyentirovannyy na indeks US30 M1 is stremyashchiysya k balansu mezhdu mezhdu opredeleniyem trenda, kontrolem Riskov i effektivnost'yu avtomaticheskogo ispolneniya orderov, PBX US30 M1 Scalper Pro — dostoynyy 变种.在 podkhodit dlya Investorov、zhelayushchikh povysit' effektivnost' ispolneniya orderov、umen'shit' vmeshatel'stvo cheloveka 和 podderzhivat' distsiplinirovannuyu torgovlyu v dolgosrochnoy 角度。

Rekomenduyetsya tshchatel'no抗议'yego na demo-schete ili na real'nom schete s nebol'shim kapitalom pered pervym ispol'zovaniyem。 Razumno raspredelyayte pozitsii v sootvetstvii s vashey lerantnost'yu k Risku i rabotayte v vysokokachestvennoy torgovoy srede，chtoby obespechit' kontroliruyemyy torgovyy opyt。使用自动驾驶设备时，请注意避免危险，避免危险，避免危险和危险。

雷科门杜耶马亚·托尔戈瓦亚·斯雷达

Torgovyy 工具：US30（索引 Dou Dzhonsa）。 Pozhaluysta、podtverdite、chto vash 经纪人 predlagayet torgovlyu etim indeksom。

Rekomenduyetsya ispol'zovat' ECN/schet s Neobrabotannym spredom dlya snizheniya nachal'nogo torgovogoriska。 Rekomenduyetsya ispol'zovat' kreditnoye plecho 1:100 ili vyshe, a takzhe kruglosutochnuyu rabotu VPS (5 dney v nedelyu) dlya obespecheniya stable'nogo ispolneniya orderov sovetnika.

Rekomenduyetsya nachat' s 500 Dollarov na schetu； dlya boleye adekvatnogo rezervariska 和 luchshego upravleniya kapitalom rekomenduyetsya balans scheta v 1000 Dollarov ili boleye。

Bystryy 开始

Zagruzite PBX US30 M1 Scalper Pro na 图形 US30 M1。

Ubedites', chto funktsiya avtotorgovli vklyuchena。

苏联自动驾驶技术分析、信号处理、风险管理和风险管理，因此制定了战略，并制定了新的战略。
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Byrdi
William Brandon Autry
5 (21)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
Эксперты
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
Эксперты
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
Эксперты
ORB Revolution — Советник MetaTrader 5 ORB Revolution — это профессиональный советник Opening Range Breakout (ORB) для MetaTrader 5, разработанный для дисциплинированной автоматической торговли с контролем рисков . Созданный с учетом институциональных стандартов, этот инструмент делает акцент на сохранении капитала , повторяемом исполнении и прозрачной логике принятия решений — идеально подходит для серьезных трейдеров и участников проп-трейдинг челленджей. ORB Revolution полностью поддерживает
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Aero MT5
Volodymyr Babak
5 (3)
Эксперты
Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
4.96 (45)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
VoltBreak
Svitlana Naukhatko
Эксперты
VoltBreak — это алгоритмический торговый советник, основанный на комбинации анализа ценовых аномалий («Ловля фитилей») и динамической волатильности (ATR). Советник ищет моменты, когда рынок тестирует уровень и терпит неудачу (ложный пробой), чтобы войти в сделку по направлению истинного импульса. Версия 1.04 оптимизирована для работы в режиме NETTING, с улучшенной системой управления рисками и защитой от ошибок исполнения ордеров. Логика стратегии Детекция ловушки (Wick Trap): EA анализирует
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Эксперты
Harmonizer EA — это мощный инструмент для сеточной торговли, использующий продвинутый алгоритм для расчета точек входа для каждой отдельной сделки. Он не переобучен на исторических данных, а вместо этого использует волатильность рынка для собственной оптимизации. Благодаря использованию рыночной волатильности алгоритм способен быстро и эффективно адаптироваться к изменениям рынка. Это позволяет ему использовать рыночные возможности и одновременно минимизировать риски, оставаясь в пределах заране
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GOLD 1min
Hua Jian
Эксперты
限时特价：149，原价：199 以精准为本，以纪律为中心，以执行为驱动，才能创造稳定的回报。   经过几天的实盘交易，它证明了自身的价值。虽然交易机会有限，但信号质量很高，整体收益也很稳定。目前为止，一切进展顺利，我对它的未来表现充满信心。   我使用这款智能交易系统（EA）已有一段时间了。虽然它最初的表现相对稳定，但最近盈利能力尤为强劲。面对量化宽松政策宣布后复杂多变的市场环境，特别是地缘政治事件引发的波动，团队持续优化和更新系统，展现了高度的专业精神。    This strategy operates 24/7 based on the M1 Waterfall trend signal, with no default time restrictions, ensuring consistent execution logic between the strategy tester and signal copy trading across all time windows. The system includes an optional ATR volatility f
PBX Gold M1 Scalper Pro
Hua Jian
Эксперты
PBX Gold M1 Scalper Pro — XAUUSD。 XAUUSD M1 和 уникальный подход к управлению рисками, разработанный для обнаружения 和 управления сделками. Этот советник (EA) основан на анализе структуры рынка и тренда использует индикатор ATR.与 ATR 和 ATR 类似的产品包括： ему эффективно работать в динамичной рыночной среде。 PBX Gold M1 Scalper Pro 是一款由 PBX Gold M1 Scalper Pro 打造的产品。 Ключевые торговые функции: • Фильтрация тренда PBX • Интеллектуальное управление позициями • Динамический режим полосы пропускания A
PBX Euro M1 Scalper Pro
Hua Jian
Эксперты
我的专长？欧元/美元。我的使命？提供持续、精准、智能的交易结果，并达到机构级的执行水平。   重要提示： 购买早期者可享受最大价值和优先支持， 不要坐等市场朝着不利于你的方向发展——要先发制人。 这EA堪称杰作，一件真正的艺术品。每一个参数都经过前面的计算和优化，旨在称霸市场。我毫不犹豫强烈推荐它。向工程师致敬，他创造了如此卓越的产品。 我可以自信地说，它是我测试过的最可靠的 EA。它始终如一地提供管理良好的交易，拥有严格的风险控制和专业级的执行力。它不追求高风险投机，而是优先考虑稳定的业绩和长期的一致性——这正是交易者所需要的。我评估过无数的交易系统，很少但有像 PBX Euro M1 这样的长期留在我投资组合中的。最近，我进行了相应的严格的测试，这进一步坚定了我的看法。如果您重视交易的稳定性、自动化和机构级的纪律性，那么PBX Euro M1 Pro绝对值得。 这是一个顶级的EA（智能交易系统），能够长期稳定地增加资产。 该系统以趋势的PBX引擎为核心，结合趋势识别、波动性分析和机构级市场过滤，以识别高概率的交易机会，同时保持严格的风险控制。 专为追求稳定收益而非过度冒险的交
Quantum Emperor EA
Hua Jian
Эксперты
量子EA皇帝 Структура，интеллект，простота использования – Троица。 Создандля уверенной торговли: стабильность, эффективность 和 контроль. Независимо от того, начинаете ли вы с небольших сумм или управляете крупными портфелями, Quantum Tools предоставляет инструменты профессионального уровня, сохраняя при этом неизменную элегантность серии. Торговля должна основываться на уверенности. Торговля должна основываться на честности. Идите с Королем。 PBX NAS 100 Scalper Pro – 是 M1 NAS100 的主要产品。 сверхкратк
PBX Nas 100 Scalper Pro
Hua Jian
Эксперты
量子EA皇帝机器人 结构、智能、易用性——三合一解决方案。 为自信交易而生：稳定、高效、可控。 无论是英镑资金开始，还是管理大型投资组合，量子工具都可以提供专业级的工具，同时保持该系列一贯的优雅风格。 交易应建立在诚信之上。交易应建立在诚信之上。与王同行。 PBX NAS 100  M1 Scalper Pro 是一款便捷快速的超短期交易系统，专为 NAS100 的 M1 时间框架设计。它具备机构级的订单流分析和超快速的入场逻辑，为追求精准交易的专业线交易者提供专业的超短期交易解决方案。 天生快车道 无论您是追求稳定日内盈利的散户交易员，还是管理多个账户的专业交易员，PBX NASDAQ M1 Pro都可以满足您的需求。它消耗人工干预，可以识别高概率交易，并据此执行交易，同时还能关注管理风险——让您能够自主于真正重要的事：账户增长。 该算法针对NAS进行了优化。 PBX NAS100 M1 Scalper Pro专为纳斯达克指数独特的价格走势而设计——快速突破、窄幅盘整和高成交量动能。它能精准地让您捕捉到这些关注点，让在这些价差中获利，最终积累成可观的收益。 PB
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