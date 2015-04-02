PBX Us30 M1 Scalper Pro

Feel free to contact me for XAUUSD setfiles. Watch more videos to reveal ATF PRO during backtesting: - [ XAUUSD ] -> Account Turbo Flip Pro EA - XAUUSD - [ GBPUSD ] -> Account Turbo Flip Pro EA - GBPUSD Account Turbo Flip Pro: Configuration Guide To ensure optimal performance, please refer to this guide when configuring your EA settings. 1. Visual Settings Show Panel: Toggles the visibility of the on-chart graphical user interface dashboard. Top Labels Font Color: Determines the color matri