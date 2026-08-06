StdDev Live Tuner
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
Каждому трейдеру знаком этот ритуал: открыть настройки индикатора, изменить число, нажать OK, прищуриться на график, решить, что всё не так, и снова открыть настройки. У Standard Deviation всего один параметр — период, — но даже один такой заход в диалог каждый раз стоит вам того же цикла «поменял и вглядываюсь», когда хочется сравнить 20 с более коротким или более длинным взглядом на волатильность своего инструмента. StdDev Live Tuner с этим покончил.
Это Standard Deviation, который настраивается прямо на графике, в реальном времени, в собственном окне. На графике располагается небольшая панель со слайдером периода. Тяните его — и линия пересчитывается и перерисовывается мгновенно, прямо у вас на глазах. Вопрос «короткие всплески или более сглаженная волатильность» решается за секунды на вашем графике, а не в ветке форума.
Настоящий Standard Deviation, а не обёртка. Индикатор использует собственную классическую реализацию: простое скользящее среднее (SMA) цены закрытия за период, затем стандартное отклонение генеральной совокупности цены закрытия относительно этого среднего — без встроенного хэндла посередине. Вы настраиваете ровно то, что видите. Без перерисовки.
И редактор стиля в реальном времени. Меняйте цвет и толщину линии StdDev с помощью палитры из 16 цветов и RGB-слайдеров. Выберите одну из трёх встроенных тем (Night Cyan, Graphite Gold, Clean Light), чтобы панель сочеталась с вашим графиком.
Ваши настройки запоминаются для каждого графика отдельно — период, цвета и толщина возвращаются ровно такими, какими вы их оставили, даже после перезапуска терминала.
Чем он вам понравится
- Один слайдер, мгновенный отклик. Тяните период и сразу видите, как меняется волатильность на вашей собственной истории.
- Оформление на лету. Цвет и толщина линии StdDev меняются прямо на графике, пока вы редактируете.
- Три темы, один клик, тёмная или светлая — под ваш график.
- Память для каждого графика. Ваши настройки переживают перезапуск, график за графиком.
- Собственный расчёт отклонения по генеральной совокупности. Без перерисовки. Индикатор не торгует за вас — это инструмент поддержки принятия решений.
Как пользоваться
- Перетащите StdDev Live Tuner на любой график.
- Задайте период слайдером — смотрите, как линия обновляется в реальном времени.
- Откройте Style editor, чтобы изменить цвет и толщину линии.
StdDev Live Tuner входит в семейство Live Tuning вместе с CCI, WPR, RSI, Stochastic, DeMarker, Momentum, ADX, Bollinger, Envelopes, Alligator, OsMA, RVI, Force Index и MFI Live Tuner: сначала бесплатная классика, затем — больше индикаторов и мультитаймфреймовая панель, построенные на том же принципе живой настройки. Если такой подход экономит вам походы в диалог настроек, короткий отзыв подскажет нам, что делать дальше.
Совет: Если панель выглядит прозрачной, значит, на вашем графике включена опция "Chart on foreground" (F8 -> Common) и свечи рисуются поверх неё. Индикатор намеренно уважает настройки вашего графика и никогда их не меняет — снимите галочку, и панель станет непрозрачной.
Бесплатно, автономно, без DLL. Работает на любом символе и таймфрейме.